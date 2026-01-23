मां की अर्थी उठी और विदेश में बैठा बेटा स्क्रीन देखता रहा, Video ने झकझोरा! गुस्साए लोगों ने कहा- करोड़ों कमा लो, पर...

Advertisement
Mother Last Rites Video Call: वीडियो कॉल पर मां की अंतिम विदाई देते बेटे का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर भावनात्मक तूफान बन गया है, जहां लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पैसा रिश्तों से ज्यादा कीमती हो गया है.

 

Jan 23, 2026, 07:13 AM IST
Mother Last Rites Over Video Call: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स अपनी मां की अंतिम क्रिया को वीडियो कॉल के जरिए देखता नजर आता है. बताया गया कि उसका बेटा विदेश में रहता है और समय पर भारत नहीं पहुंच सका. मां की चिता जलती हुई स्क्रीन पर दिखती है और बेटा मोबाइल पर ही उन्हें आखिरी बार प्रणाम करता है, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए. डिजिटल क्रिएटर निकिल सैनी ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब इंसान अपनी मां की अंतिम विदाई में भी शामिल न हो सके तो क्या इतनी कमाई वाकई किसी काम की है. उनका यह सवाल इंटरनेट पर बहस की वजह बन गया.

लोग विदेश क्यों जाते हैं?

निकिल सैनी ने लिखा कि लोग बेहतर जिंदगी और पैसों की चाह में विदेश चले जाते हैं, लेकिन इसके बदले वे अपने रिश्ते, माता-पिता और परिवार पीछे छोड़ देते हैं. यह वीडियो उन लाखों लोगों की सच्चाई दिखाता है जो अपनों से दूर रहकर सिर्फ भविष्य की उम्मीद में जी रहे हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने कहा कि आज लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को प्राथमिकता देने लगे हैं. किसी ने लिखा कि यह बेहद दुखद है कि मां की जगह मोबाइल को चूमा जा रहा है.

 

 

लोगों ने क्या तीखी बातें कहीं?

एक यूजर ने लिखा कि मां ने नौ महीने कोख में रखा और आज उसका बेटा उसे फोन पर किस कर रहा है, यानी पैसा मां से ज्यादा कीमती हो गया. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हर किसी की मजबूरी होती है, लेकिन दर्द तो वही रहता है. कुछ यूजर्स ने बताया कि अवैध तरीकों से विदेश जाने वाले लोग भीड़भाड़ वाले कमरों में रहते हैं और सपनों की बेहतर जिंदगी से बहुत दूर होते हैं. वे समाज में दिखावे के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन अंदर से अकेले और टूटे हुए होते हैं.

डंकी रूट क्या छीन लेता है?

लोगों ने लिखा कि डंकी रूट से जाने वाले एकतरफा सफर पर निकल जाते हैं, जहां न लौटने का विकल्प होता है और न परिवार के पास रहने का मौका. वहां सिर्फ मजबूरी और पछतावा बचता है. पैसे और नकली सामाजिक प्रतिष्ठा की दौड़ में रिश्तों की गर्माहट खत्म हो जाती है. लोग अपनों को पीछे छोड़ देते हैं और भावनाएं धीरे-धीरे सुन्न हो जाती हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिखा. कई लोगों ने लिखा कि कुछ मौके पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं. मां की अंतिम विदाई में न होना ऐसा ही दर्द है, जिसे कोई भी रकम नहीं भर सकती.

