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Hindi Newsजरा हटकेचलती ट्रेन से उतरे, बाग से आम चुराए... फिर मालिक ने जो सर्विस की, देखकर हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा!

चलती ट्रेन से उतरे, बाग से आम चुराए... फिर मालिक ने जो 'सर्विस' की, देखकर हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा!

Mango Stealing Viral Video: ट्रेन से उतरकर आम चुराना एक शख्स को बहुत महंगा पड़ गया. बाग के मालिक ने रंगे हाथों पकड़कर ऐसी धुनाई की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. देखें यह मजेदार और सबक सिखाने वाला वीडियो.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 03, 2026, 10:28 AM IST
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चलती ट्रेन से उतरे, बाग से आम चुराए... फिर मालिक ने जो 'सर्विस' की, देखकर हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा!

Mango Stealing Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर कभी हंसी आती है तो कभी हैरानी होती है. एक्स पर एक ऐसा ही वीडियो गर्दा उड़ा रहा है, जिसे एक्स पर अक्सर ऐसे ही वीडियो शेयर करने वाले यूजर गोविंद प्रताप सिंह ने शेयर किया है. मामला सीधे-सीधे पेट पूजा और उसके बाद हुई 'देह पूजा' से जुड़ा हुआ है. एक भाईसाहब को ट्रेन के सफर के दौरान बाग में लटके रसीले आम दिख गए. फिर क्या था, जी ललचाया और वो खुद को रोक नहीं पाए. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा.

आम का लालच और ट्रेन से लैंडिंग

गर्मियों का मौसम हो और सामने आम का बाग दिख जाए, तो अच्छे-अच्छों का ईमान डोल जाता है. इन भाईसाहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. ट्रेन कहीं रुकी, तभी उन्हें पास में ही आमों से लदा एक खूबसूरत बाग नजर आ गया. मुंह में पानी आया और वो बिना आगा-पिछा सोचे ट्रेन से नीचे कूद पड़े. उनका इरादा बस दो-चार ताजे आम तोड़कर सफर का मजा दोगुना करने का था.

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मालिक की एंट्री और खेल खत्म

भाईसाहब बड़े चाव से बाग में घुसकर आम तोड़ ही रहे थे कि वहां कहानी में विलेन (या कहें कि बाग के असली हीरो) की एंट्री हो गई. बाग के मालिक ने दूर से ही देख लिया कि कोई उनकी सालभर की मेहनत पर मुफ्त में हाथ साफ कर रहा है. मालिक ने न आव देखा न ताव, वो सीधे लाठी-डंडा लेकर चोर की तरफ लपके. आम चोर भाईसाहब भागते हुए आए और ट्रेन पर चढ़ गए लेकिन पीछे आम मालिक भी भागते हुए आया और डंडे से बलभर पिटाई कर डाली.

 

 

फिर हुई देह की तगड़ी तोड़ाई

गोविंद प्रताप सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर बड़े ही मजेदार अंदाज में बयां किया है. उन्होंने लिखा, 'देह की जो तोड़ाई हुई है, वह आप खुद ही देख लीजिए.' बाग मालिक ने आव देखा न ताव, भाईसाहब पर डंडों से ऐसी बरसात कर दी कि आम का सारा रस एक पल में ही बाहर आ गया. चोर भाईसाहब ट्रेन के अंदर घुसने ही वाले थे कि उससे पहले आम मालिक ने कई डंडे जड़ डाले. 

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यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि 'भाई को आम तो नहीं मिला, लेकिन इमली जैसा स्वाद जरूर मिल गया.' वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि 'इतनी महंगी सर्विसिंग तो शोरूम वाले भी नहीं करते.' यह वीडियो इस समय इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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