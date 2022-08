UP: 200 सांप पकड़े थे पर इसबार खुद को बचा नहीं पाया, 'कोबरा' के साथ खेलने में चली गई जान

Man bitten by snake while trying to film video: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) जिले के एक शख्स को सांप के साथ खेलना और उसके साथ वीडियो बनाना इतना महंगा पड़ गया कि इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. बताते चलें कि मृतक की पहचान शाहजहांपुर के जैतीपुर क्षेत्र निवासी 55 वर्षीय देवेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है. देवेंद्र मरुआझाला गांव के पूर्व ग्राम प्रधान भी थे.

वीडियो बनाते समय सांप ने काट लिया

स्थानीय लोगों ने बताया कि देवेंद्र मिश्रा सांपों को बचाने के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे. देवेंद्र गांव में करीब 200 से ज्यादा सांपों को पकड़ चुके थे. लेकिन इस बार जिस सांप को पकड़ने के बाद वो वीडियो बनवा रहे थे बस यही गलती उनकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित हो गई. बताते चलें कि जिस सांप के काटने से उनकी मौत हो गई उसे देवेंद्र ने पिछले शुक्रवार को पड़ोसी रविंद्र कुमार के घर से पकड़ा था.

बच सकती थी जान

'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जहरीले सांप को पकड़ने के बाद देवेंद्र उससे खेलने लगे. उन्होंने सांप को गले में लपेटा और गांव के चक्कर काटने लगे. इस पूरे वाकये का एक वीडियो भी शहर में वायरल हो रहा है. जिसमें देवेंद्र को एक पांच साल की बच्ची के गले में सांप डालते देखा जा सकता है. इस बीच ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि मिश्रा के पकड़ने के करीब एक घंटे बाद सांप ने उन्हें काट लिया. जिसके बाद उन्होंने जड़ी-बूटियों से खुद अपना इलाज शुरू किया लेकिन शनिवार की रात जहर का असर तेज होने की वजह से उनकी मौत हो गई.

कहा जा रहा है कि अगर इस एक घंटे में वो उस सांप को दूर छोड़ आते तब उनकी जान बच सकती थी. वहीं स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि देवेंद्र के शरीर के जिस हिस्से में सांप ने काटा था अगर उसके आगे कोई टाइट कपड़ा या रस्सी बांध कर खून की सप्लाई रोककर उसे समय रहते अस्पताल ले जाया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी.

