शख्स ने पलक झपकते ही हवा में उड़ा दी लग्जरी कार, LIVE कैमरे में हुआ रिकॉर्ड

Shocking Video: टेस्ला (Tesla) कार के स्टंट का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया. कार को दो खड़ी गाड़ियों में टक्कर मारने से पहले हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता है. माना जा रहा है कि यह घटना 20 मार्च को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में लॉस एंजिल्स के इको पार्क पड़ोस में हुई थी.

लॉस एंजेलिस पुलिस (Los Angeles Police) इस स्टंट के पीछे मौजूद शख्स की तलाश कर रही है. उन्होंने दुर्घटना के पीछे के व्यक्ति के बारे में जानकारी के लिए $1,000 का इनाम देने की पेशकश की. हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद शुरू की गई अपराधी की तलाश अब खत्म हो गई है. टेस्ला स्टंट के पीछे पॉपुलर टिकटोक यूजर इंफ्लुएंसर डोमिनिकस ज़ेग्लाइटिस उर्फ डर्टे डोम के होने का दावा किया गया है.

We are asking the public to no longer send us any more tips regarding @dominykasor We have reached out to him on his social media account. We are asking any witnesses to also come forward. pic.twitter.com/vFBASt8MQD

— LAPDCTD (@LAPDCTD24) March 21, 2022