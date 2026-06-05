40 लाख की सैलरी, BMW और अपना घर... फिर भी खुद को गरीब मानता है ये शख्स, डॉक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह

Gurgaon Man Depressed Story: आज के दौर में लोग अच्छी नौकरी, बड़ा पैकेज, लग्जरी कार और अपना घर पाने को सफलता का पैमाना मानते हैं. लेकिन क्या यह सब हासिल कर लेने के बाद भी कोई खुद को गरीब महसूस कर सकता है? गुरुग्राम के एक 34 वर्षीय युवक की कहानी यही सवाल खड़ा कर रही है. यह मामला तब चर्चा में आया, जब कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. सनी गर्ग ने सोशल मीडिया पर अपने एक मरीज का अनुभव शेयर किया. डॉक्टर के अनुसार, यह युवक गंभीर रूप से नींद न आने और चिंता की समस्या लेकर उनके पास आया था. उसकी सालाना आय करीब 40 लाख रुपये थी, वह 2BHK फ्लैट में रहता था और BMW जैसी लग्जरी कार चलाता था. इसके बावजूद उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए रात को नींद नहीं आती. युवक की यह बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए. लेकिन बातचीत आगे बढ़ने पर उन्हें समझ आया कि समस्या पैसों की नहीं, बल्कि सोच और तुलना की है.

कमाई नहीं, कंपैरिजन बन गई परेशानी की वजह

डॉ. गर्ग ने कहा कि अगर देखा जाए, तो यह लड़का आर्थिक रूप से देश के शीर्ष कमाई करने वाले लोगों में शामिल है. फिर भी उसे लगता है कि वह पीछे रह गया है. इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना है. पहले वह अपने आसपास के सामान्य लोगों को देखकर अपनी प्रगति का अनुमान करता था. लेकिन अब उसका मुकाबला उन स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेस मालिकों और सोशल मीडिया पर दिखने वाले करोड़पतियों से होने लगा है, जिन्होंने कम उम्र में बड़ी संपत्ति बना ली है. डॉक्टर ने बताया कि जब इंसान अपनी उपलब्धियों की बजाय दूसरों की सफलता को ही पैमाना बना लेता है, तब संतुष्टि धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. यही स्थिति इस युवक के साथ भी हुई.

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डॉक्टर ने पूछे तीन सवाल, जवाब ने खोल दी पूरी कहानी

लड़के की मानसिक स्थिति को समझने के लिए डॉक्टर ने उससे तीन सामान्य से सवाल पूछे. पहला सवाल था कि पिछले एक साल में कितनी बार आपने खुद से कहा कि मैं पर्याप्त हूं या मैंने अच्छा किया है? इस पर लड़के का जवाब था कि एक बार भी नहीं. इसके बाद डॉक्टर का दूसरा सवाल था कि आप इतनी मेहनत और कमाई आखिर किसके लिए कर रहे हैं? कुछ देर सोचने के बाद उसने स्वीकार किया कि उसे खुद भी इसका स्पष्ट जवाब नहीं पता. इसके बाद तीसरा सवाल था कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी एक्टिविटी है, जो आप सिर्फ खुशी के लिए करते हैं, पैसे या करियर के लिए नहीं? इस सवाल का जवाब भी नहीं ही था. इन जवाबों ने डॉक्टर को यह समझा दिया कि समस्या आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक है.

सोशल मीडिया का दौर बढ़ा रहा है दबाव

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने इस तरह की समस्याओं को और बढ़ा दिया है. आज लोग हर दिन ऐसी पोस्ट देखते हैं, जिनमें करोड़ों की कमाई, लग्जरी कारें, विदेश आना-जाना और बड़ी सफलताएं दिखाई जाती हैं. हालांकि, इन पोस्ट्स में जिंदगी का सिर्फ चमकदार हिस्सा नजर आता है, लेकिन देखने वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी की तुलना दूसरों की हाइलाइट्स से करने लगते हैं. इसका असर आत्मविश्वास और मानसिक शांति पर पड़ता है. यही कारण है कि कई बार आर्थिक रूप से सफल लोग भी अंदर से असंतुष्ट और तनावग्रस्त महसूस करने लगते हैं.

लोगों ने भी शेयर किए अपने अनुभव

डॉक्टर की पोस्ट वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय और कहानियां भी शेयर कीं. इसमें कई लोगों का मानना था कि तुलना इंसान की खुशियां छीन लेती है. एक यूजर ने लिखा कि आजकल लोग अपने दुख से कम, लेकिन दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि खुद को संतुष्ट कर लेना सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे लोग भूलते जा रहे हैं. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में युवाओं के बीच तनाव, चिंता और अवसाद के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसका एक बड़ा कारण लगातार सफलता की दौड़ में बने रहने का दबाव है.

पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं

एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का कहना है कि अच्छी सैलरी और आर्थिक सुरक्षा जीवन के लिए जरूरी हैं, लेकिन केवल पैसा ही खुशी की गारंटी नहीं देता. जब इंसान अपनी पहचान को सिर्फ कमाई और करियर तक सीमित कर देता है, तब जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है. गुरुग्राम के इस लड़के की कहानी बताती है कि असली समस्या कभी-कभी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छिपी होती है. सफलता का आनंद तभी लिया जा सकता है, जब इंसान अपनी उपलब्धियों को पहचानना सीखे और लगातार कम्पटीशन करने की आदत से बाहर निकले. आखिरकार, जिंदगी सिर्फ आगे निकलने की दौड़ नहीं, बल्कि उसे जीने का नाम भी है.

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