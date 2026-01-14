26 सर्जरी और एक खोई हुई आंख: दुनिया पूछती है 'क्या मास्क पहना है?' रूह कंपा देगी 'अनोखी' शक्ल की कहानी

Inspirational Story: ब्रिटेन के बर्मिंघम में रहने वाले 36 वर्षीय अमित घोष की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं रही. वे न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप-1 नाम की एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी के साथ पैदा हुए, जिसमें नसों के आसपास ट्यूमर बनने लगते हैं. जैसे-जैसे यह बीमारी बढ़ती गई, वैसे-वैसे उनकी शारीरिक परेशानियां भी गंभीर होती चली गईं.

11 साल की उम्र में आंख क्यों हटानी पड़ी?

बीमारी की जटिलताओं के चलते डॉक्टरों को अमित की बाईं आंख हटानी पड़ी. यह फैसला तब लिया गया, जब वे सिर्फ 11 साल के थे. इसके बाद उनका इलाज और सर्जरी का सिलसिला थमा नहीं. अब तक वे 26 सर्जरी से गुजर चुके हैं, जिसने उनके शरीर के साथ-साथ मन पर भी गहरा असर डाला. अमित ने कई बार कहा है कि एक समय ऐसा भी था, जब वे दुनिया से छिपकर रहना चाहते थे. आंख खोने के बाद वे खुद को बदसूरत और अजीब महसूस करने लगे थे. उन्हें लगता था कि उनकी शक्ल ही सबसे बड़ी रुकावट है और शायद कोई भी उनसे प्यार नहीं कर पाएगा. मानसिक दर्द उनके लिए शारीरिक दर्द जितना ही भारी था.

जिंदगी में बदलाव कब और कैसे आया?

अमित की जिंदगी ने 2021 में नया मोड़ लिया, जब उन्होंने पियाली से शादी की. अमित के मुताबिक, पियाली ने शादी से पहले उनसे कहा था कि वह उनके चेहरे के किसी एक हिस्से से नहीं, बल्कि पूरे चेहरे से शादी कर रही हैं. यही बात अमित के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई और उन्होंने खुद को स्वीकार करना सीख लिया. पत्नी के प्यार के बाद अमित का नजरिया पूरी तरह बदल गया. आज वे बर्मिंघम की एक लॉ फर्म में काम कर रहे हैं और खुद को पहले से कहीं ज्यादा खुश मानते हैं. उनका कहना है कि अगर इंसान खुद को स्वीकार करना सीख ले, तो दुनिया की राय उतनी मायने नहीं रखती.

हालांकि आत्मस्वीकृति के बाद भी समाज की प्रतिक्रिया अमित के लिए रोज की चुनौती बनी हुई है. वे बताते हैं कि लोग घूरते हैं, इशारे करते हैं और कई बार असंवेदनशील सवाल पूछते हैं. कुछ लोगों ने तो उनकी नकली आंख को मास्क तक समझ लिया. ट्रोलिंग और गलतफहमियां आज भी उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं.

वायरल वीडियो में उन्होंने क्या सच्चाई बताई?

हाल ही में अमित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाली प्रतिक्रियाओं को बताया. यह वीडियो करीब 3 करोड़ बार देखा जा चुका है. इसमें वे कहते हैं कि कुछ बच्चे उनकी आंख को हैलोवीन मास्क समझते हैं, जबकि ऑनलाइन लोग उन्हें फेक और फिल्टर यूजर बताते हैं. वे साफ कहते हैं कि जो दिख रहा है, वही सच है.

जहां वीडियो पर नकारात्मक कमेंट्स आए, वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने अमित को सपोर्ट भी किया. किसी ने लिखा कि खूबसूरती शरीर से नहीं, मूल्यों से तय होती है. किसी ने कहा कि आप बेहद मजबूत इंसान हैं. एक यूजर ने लिखा कि बचपन में भले मजाक उड़ाया गया हो, लेकिन आज आप एक शानदार इंसान हैं.