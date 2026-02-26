मैं कमा रहा हूं यार... होली पर घर आने से मना किया तो बीच सड़क फूट-फूटकर रो पड़ा शख्स

होली का त्योहार रंगों, गुजिया और परिवार की हंसी-ठिठोली के बिना अधूरा लगता है. ज्यादातर लोग इस मौके पर किसी भी हालत में घर पहुंचने की कोशिश करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस खुशियों भरे त्योहार का एक दर्दनाक पहलू दिखा दिया. वीडियो में एक शख्स बीच बातचीत में फूट-फूटकर रो पड़ता है, क्योंकि उसके परिवार ने उसे होली पर घर आने से मना कर दिया था. “मैं कमा रहा हूं यार…” कहते हुए उसकी आवाज भर्रा जाती है. यह क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है और लोग इसे देखकर भावुक हो गए.

ओमेगल चैट में सामने आया दर्द

इस वीडियो इंस्टाग्राम यूजर दिनेश राठौड़ (@extra.dinesh) ने शेयर किया है. वह ओमेगल टीवी पर थे, जहां उनकी रैंडम कनेक्शन के जरिए इस युवक से बात हुई. बातचीत के दौरान युवक अचानक भावुक हो गया और अपने दिल की बात बताने लगा. उसने कहा, “यार घर पे आने के लिए मना कर रहे हैं, पता नहीं कैसी फैमिली है.” उसकी आवाज में मायूसी साफ झलक रही थी. वीडियो के कैप्शन में लिखा“कौन , कहता है कि पुरुष रोते नहीं हैं. परिवारों के लिए, वे सब कुछ कर सकते हैं. यह लाइन भी लोगों के दिल को छू गई.

काम का दबाव और परिवार की दूरी

बातचीत में युवक ने बताया कि वह घर से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर रहता है. उसने कहा कि वह कमाता है और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन फिर भी घर न जा पाने का दुख उसे अंदर से तोड़ रहा है. “मैं कमा रहा हूं यार… बहुत बेकार लग रहा है भाई,” कहते हुए वह रो पड़ा. युवक ने यह भी कहा कि बिना बताए घर जाना उसे ठीक नहीं लगा, क्योंकि परिवार ने साफ मना कर दिया था. उसकी यह बेबसी सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद भावुक कर गई. इस वीडियो को 22 फरवरी 2026 को शेयर किया गया है, जिसे अब तक करीब 6.8 लाख व्यूज और 42 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.