Advertisement
trendingNow13108908
Hindi Newsजरा हटकेगर्लफ्रेंड बनी मां तो शख्स ने 72 घंटे में तोड़ा रिश्ता; फिर DNA रिपोर्ट आई तो उड़ गए होश!

गर्लफ्रेंड बनी मां तो शख्स ने 72 घंटे में तोड़ा रिश्ता; फिर DNA रिपोर्ट आई तो उड़ गए होश!

Viral News: ब्रिटेन में एक महिला की जिंदगी तब बदल गई जब उसके पार्टनर ने बच्चे के जन्म के तीन दिन बाद रिश्ता तोड़ दिया और डीएनए टेस्ट की मांग की. बाद में पता चला कि उसने सैंपल बदलवाकर फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्लफ्रेंड बनी मां तो शख्स ने 72 घंटे में तोड़ा रिश्ता; फिर DNA रिपोर्ट आई तो उड़ गए होश!

Viral News: ब्रिटेन की एक महिला की जिंदगी तब बदल गई जब उसका साथी उसके बच्चे के जन्म के महज तीन दिन बाद उसे छोड़कर चला गया. 31 वर्षीय चेल्सी मिलर ने 2022 में बेटे लुई को जन्म दिया. लेकिन पिता बनने की जिम्मेदारी उठाने की बजाय उसके पार्टनर शेल्डन बी ने दावा किया कि बच्चा उसका नहीं है और डीएनए टेस्ट की मांग कर डाली. उसने यह कदम चाइल्ड सपोर्ट में लगभग 1 करोड़ रुपये (£94,000) की भारी रकम से बचने के लिए उठाया.

डीएनए टेस्ट की चौंकाने वाली रिपोर्ट

चेल्सी को इस बात पर कोई शक नहीं था कि शेल्डन ही बच्चे का पिता है, लेकिन जब लैब से आई रिपोर्ट ने शेल्डन को पिता मानने से इनकार कर दिया तो चेल्सी हैरान रह गईं. कोर्ट के लिए डीएनए रिपोर्ट सबसे मजबूत सबूत थी, इसलिए चेल्सी का विश्वास किसी काम नहीं आया. इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सच सामने लाने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

नई जांच और असली सच

चेल्सी ने शेल्डन की मां केटी को स्वतंत्र जांच के लिए तैयार किया. इस बार रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि लुई वास्तव में केटी का पोता है, यानी शेल्डन ही उसका जैविक पिता है. इसके बाद शेल्डन का झूठ खुलने लगा. जांच में सामने आया कि शेल्डन ने अपनी आंटी के जरिए डीएनए टेस्ट लैब के एक कर्मचारी रॉबर्ट को रिश्वत दी थी, जिसने शेल्डन का सैंपल बदलकर खुद का सैंपल भेजा था.

जेल पहुंचा धोखेबाज

सच सामने आने के बाद कोर्ट ने शेल्डन और रॉबर्ट दोनों को दोषी पाया. शेल्डन को 50 हफ्ते और रॉबर्ट को 33 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई. यह फैसला न सिर्फ चेल्सी के लिए जीत था, बल्कि उन सभी मांओं के लिए मिसाल भी बना जो सिस्टम में न्याय की उम्मीद रखती हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Bizarre Newstrending newsViral News

Trending news

1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा