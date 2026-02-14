गर्लफ्रेंड बनी मां तो शख्स ने 72 घंटे में तोड़ा रिश्ता; फिर DNA रिपोर्ट आई तो उड़ गए होश!

Viral News: ब्रिटेन में एक महिला की जिंदगी तब बदल गई जब उसके पार्टनर ने बच्चे के जन्म के तीन दिन बाद रिश्ता तोड़ दिया और डीएनए टेस्ट की मांग की. बाद में पता चला कि उसने सैंपल बदलवाकर फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया.
Viral News: ब्रिटेन की एक महिला की जिंदगी तब बदल गई जब उसका साथी उसके बच्चे के जन्म के महज तीन दिन बाद उसे छोड़कर चला गया. 31 वर्षीय चेल्सी मिलर ने 2022 में बेटे लुई को जन्म दिया. लेकिन पिता बनने की जिम्मेदारी उठाने की बजाय उसके पार्टनर शेल्डन बी ने दावा किया कि बच्चा उसका नहीं है और डीएनए टेस्ट की मांग कर डाली. उसने यह कदम चाइल्ड सपोर्ट में लगभग 1 करोड़ रुपये (£94,000) की भारी रकम से बचने के लिए उठाया.
डीएनए टेस्ट की चौंकाने वाली रिपोर्ट
चेल्सी को इस बात पर कोई शक नहीं था कि शेल्डन ही बच्चे का पिता है, लेकिन जब लैब से आई रिपोर्ट ने शेल्डन को पिता मानने से इनकार कर दिया तो चेल्सी हैरान रह गईं. कोर्ट के लिए डीएनए रिपोर्ट सबसे मजबूत सबूत थी, इसलिए चेल्सी का विश्वास किसी काम नहीं आया. इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सच सामने लाने का फैसला किया.
नई जांच और असली सच
चेल्सी ने शेल्डन की मां केटी को स्वतंत्र जांच के लिए तैयार किया. इस बार रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि लुई वास्तव में केटी का पोता है, यानी शेल्डन ही उसका जैविक पिता है. इसके बाद शेल्डन का झूठ खुलने लगा. जांच में सामने आया कि शेल्डन ने अपनी आंटी के जरिए डीएनए टेस्ट लैब के एक कर्मचारी रॉबर्ट को रिश्वत दी थी, जिसने शेल्डन का सैंपल बदलकर खुद का सैंपल भेजा था.
जेल पहुंचा धोखेबाज
सच सामने आने के बाद कोर्ट ने शेल्डन और रॉबर्ट दोनों को दोषी पाया. शेल्डन को 50 हफ्ते और रॉबर्ट को 33 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई. यह फैसला न सिर्फ चेल्सी के लिए जीत था, बल्कि उन सभी मांओं के लिए मिसाल भी बना जो सिस्टम में न्याय की उम्मीद रखती हैं.