Advertisement
trendingNow12991254
Hindi Newsजरा हटके

घर में ही 2000 रुपए लगाकर बना डाला Air Purifire, सिर्फ 15 मिनट में 381 से 50 हुआ AQI

Cheap Air Purifier: दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अब लोग खुद ही घर पर एयर प्यूरीफायर बना रहे हैं. एक शख्स ने केवल ₹2,000 में ऐसा DIY एयर प्यूरीफायर बनाया जो 15 मिनट में AQI को 380 से घटाकर 50 से नीचे ले आया. इस सस्ते जुगाड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में ही 2000 रुपए लगाकर बना डाला Air Purifire, सिर्फ 15 मिनट में 381 से 50 हुआ AQI

Reddit Viral Post: दिल्ली-NCR में इस वक्त हवा की हालत इतनी खराब है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. 6 नवंबर को SAFAR के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 306 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. इसी बीच, एक दिल्लीवासी ने रेडिट पर अपने घरेलू एयर प्यूरीफायर (DIY Air Purifier) की तस्वीरें शेयर कीं, जिसने लोगों को चौंका दिया.

सिर्फ 2000 में बना ऐसा प्यूरीफायर?

रेडिट यूजर ‘shukrant25’ ने दावा किया कि उसने महज ₹2,000 खर्च करके एक पर्सनल एयर प्यूरीफायर बनाया. उसने ₹750 का 150mm एक्सहॉस्ट फैन, ₹1000 का HEPA फिल्टर (Amazon से), और ₹65 का स्विच व वायर सेट इस्तेमाल किया. इसके अलावा कार्डबोर्ड और ग्लू गन (₹150) की मदद से पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया. नतीजा? इस जुगाड़ ने हवा में मौजूद AQI को 380 से घटाकर सिर्फ 50 से नीचे पहुंचा दिया वो भी 15 मिनट में!

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

क्या यह महंगे ब्रांडेड प्यूरीफायर से बेहतर निकला?

पोस्ट में यूजर ने लिखा, “यह प्यूरीफायर मेरे Philips वाले से भी बेहतर काम कर रहा है.” उसने बताया कि उसने अपने ब्रांडेड एयर प्यूरीफायर को सेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया और तुलना में यह DIY डिवाइस ज्यादा प्रभावी साबित हुआ. सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस इंडियन इनोवेशन की तारीफ की.

 

I Built my Personal Air Purifier for 2000 INR
byu/shukrant25 indelhi

 

यूजर्स ने इस सस्ते लेकिन शानदार प्रयोग की खूब सराहना की. किसी ने लिखा, “भाई, अगली बार इस पर अपना नाम लिखना, Philips नहीं!” एक अन्य यूजर ने कहा, “लोग इस तरह के आइडियाज पर बात तो करते हैं, लेकिन अपनाते बहुत कम हैं.” कई लोगों ने मजाक में लिखा कि एयर प्यूरीफायर कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस फैन और फिल्टर चाहिए.

भले ही इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह साफ दिखाता है कि कैसे लोग अब अपनी सुरक्षा के लिए खुद तकनीकी उपाय अपना रहे हैं. जब बाहर की हवा जहरीली हो, तब ₹2,000 का यह देसी जुगाड़ किसी वरदान से कम नहीं. इस वायरल पोस्ट ने साफ कर दिया कि अगर इच्छा हो तो तकनीक को हर आम आदमी के स्तर पर भी अपनाया जा सकता है. दिल्ली की जहरीली हवा के बीच, शायद यही देसी सोच एक दिन बड़े समाधान का रूप ले ले.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Air purifierAQI

Trending news

वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का