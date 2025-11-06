घर में ही 2000 रुपए लगाकर बना डाला Air Purifire, सिर्फ 15 मिनट में 381 से 50 हुआ AQI

Reddit Viral Post: दिल्ली-NCR में इस वक्त हवा की हालत इतनी खराब है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. 6 नवंबर को SAFAR के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 306 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. इसी बीच, एक दिल्लीवासी ने रेडिट पर अपने घरेलू एयर प्यूरीफायर (DIY Air Purifier) की तस्वीरें शेयर कीं, जिसने लोगों को चौंका दिया.

सिर्फ 2000 में बना ऐसा प्यूरीफायर?

रेडिट यूजर ‘shukrant25’ ने दावा किया कि उसने महज ₹2,000 खर्च करके एक पर्सनल एयर प्यूरीफायर बनाया. उसने ₹750 का 150mm एक्सहॉस्ट फैन, ₹1000 का HEPA फिल्टर (Amazon से), और ₹65 का स्विच व वायर सेट इस्तेमाल किया. इसके अलावा कार्डबोर्ड और ग्लू गन (₹150) की मदद से पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया. नतीजा? इस जुगाड़ ने हवा में मौजूद AQI को 380 से घटाकर सिर्फ 50 से नीचे पहुंचा दिया वो भी 15 मिनट में!

क्या यह महंगे ब्रांडेड प्यूरीफायर से बेहतर निकला?

पोस्ट में यूजर ने लिखा, “यह प्यूरीफायर मेरे Philips वाले से भी बेहतर काम कर रहा है.” उसने बताया कि उसने अपने ब्रांडेड एयर प्यूरीफायर को सेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया और तुलना में यह DIY डिवाइस ज्यादा प्रभावी साबित हुआ. सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस इंडियन इनोवेशन की तारीफ की.

यूजर्स ने इस सस्ते लेकिन शानदार प्रयोग की खूब सराहना की. किसी ने लिखा, “भाई, अगली बार इस पर अपना नाम लिखना, Philips नहीं!” एक अन्य यूजर ने कहा, “लोग इस तरह के आइडियाज पर बात तो करते हैं, लेकिन अपनाते बहुत कम हैं.” कई लोगों ने मजाक में लिखा कि एयर प्यूरीफायर कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस फैन और फिल्टर चाहिए.

भले ही इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह साफ दिखाता है कि कैसे लोग अब अपनी सुरक्षा के लिए खुद तकनीकी उपाय अपना रहे हैं. जब बाहर की हवा जहरीली हो, तब ₹2,000 का यह देसी जुगाड़ किसी वरदान से कम नहीं. इस वायरल पोस्ट ने साफ कर दिया कि अगर इच्छा हो तो तकनीक को हर आम आदमी के स्तर पर भी अपनाया जा सकता है. दिल्ली की जहरीली हवा के बीच, शायद यही देसी सोच एक दिन बड़े समाधान का रूप ले ले.