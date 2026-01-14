बर्फ के नीचे दबी थी पूरी बॉडी, सिर्फ बाहर दिख रहा था हाथ; फिर हुआ कुछ ऐसा कि...

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेबर्फ के नीचे दबी थी पूरी बॉडी, सिर्फ बाहर दिख रहा था हाथ; फिर हुआ कुछ ऐसा कि...

स्विट्जरलैंड में हिमस्खलन के बाद बर्फ में दबे एक स्कीयर की जान एक बहादुर स्कीयर ने बचाई. बर्फ से बाहर दिखता हिलता हुआ हाथ उसकी जिंदगी की उम्मीद बना. रेस्क्यू का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:03 PM IST
स्विट्जरलैंड की बर्फीली ढलानों से सामने आया यह वीडियो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है. चारों तरफ सफेद बर्फ, सन्नाटा और अचानक बर्फ के ढेर से बाहर निकला एक इंसानी हाथ. पहली नजर में यह किसी डरावने हादसे जैसा लगता है, लेकिन यही हाथ एक जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो दिखाता है कि कैसे एक बहादुर स्कीयर की सतर्कता और हिम्मत ने मौत के मुंह में फंसे शख्स को बचा लिया. यह कहानी डर, रोमांच और इंसानियत तीनों को एक साथ जोड़ती है.

 हिमस्खलन के बाद बर्फ में दबा शख्स

यह घटना स्विट्जरलैंड की मशहूर स्कीइंग लोकेशन एंगेलबर्ग की है. हाल ही में यहां भारी बर्फबारी के बाद हिमस्खलन हुआ था, जिसमें एक स्कीयर ताज़ी बर्फ के ढेर के नीचे दब गया. करीब 40 से 50 सेंटीमीटर नई बर्फ गिर चुकी थी, जिससे दृश्यता भी बेहद कम थी. हादसे के बाद शख्स का पूरा शरीर बर्फ में दब गया, सिर्फ उसका एक हाथ बाहर दिखाई दे रहा था. अगर समय रहते किसी की नजर उस हाथ पर न पड़ती, तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था.

हाथ हिलता दिखा तो समझ आया कोई जिंदा है

न्यूयॉर्क पोस्ट और कैटर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 37 वर्षीय मैटियो जिला जो पेशे से क्रिएटिव डायरेक्टर और शौकिया स्कीयर हैं, उसी इलाके में स्कीइंग कर रहे थे. उन्होंने दूर से एक व्यक्ति को बिना स्की के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते देखा और सोचा कि शायद उसकी स्की खो गई है. लेकिन जब उन्होंने दूसरी ओर देखा, तो बर्फ से बाहर निकला एक हाथ दिखाई दिया. खास बात यह थी कि हाथ हल्का-सा हिल रहा था, जिससे साफ हो गया कि अंदर दबा शख्स जिंदा है.

रेस्क्यू के खौफनाक पल

मैटियो जिला ने हिमस्खलन से निपटने की ट्रेनिंग ले रखी है. हालात की गंभीरता समझते ही वे तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचे और बिना वक्त गंवाए बर्फ हटाने लगे. सबसे पहले उन्होंने पीड़ित के चेहरे और मुंह से बर्फ साफ की ताकि वह सांस ले सके. साथ ही उससे बात कर यह सुनिश्चित किया कि वह होश में है और गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है. धीरे-धीरे उन्होंने पूरे शरीर से बर्फ हटाई और आखिरकार उस स्कीयर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस पूरी रेस्क्यू प्रक्रिया को उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 वीडियो देख सहम गए लोग

रेस्क्यू के बाद पता चला कि दबा हुआ स्कीयर ढलान पर स्कीइंग कर रहा था, लेकिन वह छोटी झाड़ियों और इलाके की बनावट को ठीक से नहीं देख पाया. इसी वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वह पलट गया. उसी दौरान ऊपर से खिसकी बर्फ ने उसे अपने नीचे दबा लिया. गनीमत रही कि उसका एक हाथ बर्फ से बाहर रह गया और समय पर मदद मिल गई. यह घटना न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि बर्फीले इलाकों में स्कीइंग के दौरान सावधानी बरतने की एक बड़ी चेतावनी भी है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

viral video

Trending news

