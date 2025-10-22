इस शख्स ने खरीदे 1.5 किलो गोल्ड, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो इंटरनेट हंसी से लोटपोट हो गया!

Gold Price Joke: भारत में धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन आज के दौर में जब कीमतें आसमान छू रही हैं तो मिडिल क्लास के लिए ये बस एक सपना बनकर रह गया है. इसी हकीकत पर एक शख्स ने सोशल मीडिया पर बेहद मजेदार वीडियो बनाकर लोगों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया. उसने दावा किया कि उसने 1.5 किलो गोल्ड खरीदा है और जब लोगों ने वीडियो का एंड देखा तो हर कोई हैरान रह गया.

क्या सच में खरीदा था डेढ़ किलो सोना?

वीडियो में एक शख्स कैमरे के सामने कहता है, “दोस्तों, हम धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग करके आए हैं और हमने 1.5 किलो गोल्ड खरीदा है, वो भी अलग-अलग दुकानों से!” सबको लगता है कि अब वो ज्वेलरी दिखाएगा, लेकिन तभी वो मजाकिया अंदाज में सच बताता है, “ब्रिटानिया गोल्ड 500 ग्राम, टाटा टी गोल्ड 500 ग्राम और फॉर्च्यून गोल्ड सनफ्लावर ऑयल 500 ग्राम!” वीडियो यहीं से वायरल हो गया, क्योंकि उसने सोने के बढ़ते दामों पर एक शानदार व्यंग्य कर दिया.

लोग क्यों लोटपोट हुए इस वीडियो पर?

जैसे ही कमलेश मूर्ति की यह क्लिप सामने आई, सोशल मीडिया पर हास्य की लहर दौड़ गई. लोग कमेंट्स में लिखने लगे, “भाई, मैंने भी 8 किलो गोल्ड खरीदा: 5 लीटर सैफोला गोल्ड ऑयल, 1 किलो चक्रा टी गोल्ड, 2 किलो नेस्कैफे गोल्ड!” एक यूजर ने लिखा, “भाई, लॉन्ग-टर्म होल्ड कर, अच्छे रिटर्न मिलेंगे.” लोगों ने मजाक में लिखा कि अब यही गोल्ड निवेश के नए ऑप्शन हैं.

भले ही वीडियो हंसी-मजाक में बनाया गया हो, लेकिन ये भारत के आम नागरिक की वास्तविकता को उजागर करता है. सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम लोग त्योहारों में भी असली सोना खरीदने से पीछे हटने लगे हैं. अब उनके लिए गोल्ड का मतलब चाय, तेल और बिस्किट के पैक हो गए हैं.