लॉटरी जीतने का 'धांसू' फॉर्मूला: शख्स ने एक ही ड्रॉ में जीते 20 इनाम, रातों-रात बन गया करोड़पति!

Lottery Win Story: कहते हैं कि लॉटरी जीतना 'अंधेरे में तीर चलाने' जैसा है, लेकिन वर्जीनिया के रहने वाले पेंटिस डगलस ने इस बात को पूरी तरह गलत साबित कर दिया. डगलस ने किसी एक या दो नहीं, बल्कि एक ही ड्रॉ के लिए 20 एक जैसे टिकट खरीदे और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उनके सभी टिकटों पर एक ही नंबर—'3-2-3-8'—लिखा था.

प्रेन्टिस डगलस जो हैम्पटन के रहने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने हर किसी को चौंका दिया. उन्होंने एक ही लॉटरी ड्रॉ के लिए 20 टिकट खरीदे और सभी टिकट्स पर एक ही नंबर डाला. आमतौर पर लोग अलग-अलग नंबर आजमाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत एक ही नंबर पर दांव पर लगा दी.

(पढ़ें: 84 साल की दादी को हुआ AI 'रोबोट' से प्यार! सरेआम लिखे लव लेटर, लुटा दिए लाखों रुपये)

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था उनका लकी नंबर और आदत?

डगलस रोजाना वर्जीनिया लॉटरी का पिक 4 गेम खेलते हैं और हमेशा 3-2-3-8 नंबर चुनते हैं. यह उनका फिक्स्ड पैटर्न था, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था. 7 मार्च के ड्रॉ के लिए भी उन्होंने यही नंबर चुना और इस बार एक नहीं बल्कि 20 टिकट्स खरीद लिए.

कैसे बनी यह साधारण कोशिश बड़ी जीत?

डगलस ने 7-इलेवन स्टोर से ये टिकट्स खरीदे. जब रिजल्ट आया, तो वही नंबर निकला जो उन्होंने चुना था. खास बात यह रही कि उनके सभी 20 टिकट्स विजेता साबित हुए. हर टिकट पर उन्हें 5,000 डॉलर मिले, जिससे उनकी कुल जीत 1,00,000 डॉलर तक पहुंच गई.

क्या पहले भी किसी ने ऐसा किया है?

इस तरह एक ही नंबर पर कई टिकट खरीदकर जीतना बेहद दुर्लभ होता है. ज्यादातर लोग जोखिम कम करने के लिए अलग-अलग नंबर चुनते हैं, लेकिन डगलस की रणनीति अलग थी. उनका विश्वास और लगातार एक ही नंबर खेलने की आदत आखिरकार उनके लिए जैकपॉट साबित हुई. दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद भी डगलस ने अभी तक कोई खास प्लान नहीं बनाया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल वह इस जीत का आनंद ले रहे हैं और आगे क्या करना है, यह बाद में तय करेंगे.