/13 रुपये KG में खरीदा प्लास्टिक, फिर बनाया रीसाइक्लिंग का अनोखा बिजनेस, हर महीने कमाने लगा 40 लाख रुपये

Plastic Recycling Business: प्लास्टिक का कचरा जिसे हम और आप अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही कचरा किसी के लिए लाखों रुपये कमाने का जरिया बन चुका है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसे बिजनेसमैन का बिजनेस मॉडल वायरल हो रहा है जो महज 13 रुपये प्रति किलो में बेकार प्लास्टिक खरीदता है और उसे रिसाइकिल करके हर महीने 40 लाख रुपये तक की बिक्री कर रहा है. इस पूरी कहानी का खुलासा तब हुआ जब एक पारिवारिक शादी में कलाई पर महंगी रोलेक्स घड़ी देखकर एक शख्स ने अपने कजिन से उसकी कमाई का राज पूछ लिया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रथम नाम के एक यूजर ने अपने कजिन की यह दिलचस्प कहानी शेयर की है. प्रथम ने बताया कि वह एक फैमिली फंक्शन में अपने कजिन से मिला. वहां उन्होंने देखा कि कजिन ने कलाई पर लिमिटेड एडिशन रोलेक्स घड़ी पहन रखी थी. जब प्रथम ने उत्सुकता में पूछा कि वह क्या काम करते हैं, तो कजिन ने बड़े सादे अंदाज में कहा कि वह प्लास्टिक का बिजनेस करते हैं. प्रथम को शुरुआत में लगा कि शायद वह साधारण प्लास्टिक का लेन-देन करते होंगे, लेकिन जब पूरा बिजनेस मॉडल समझ आया तो उनके होश उड़ गए.
13 रुपये का कचरा और 90 रुपये का दाना
वायरल एक्स पोस्ट के अनुसार, यह बिजनेस पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने पर टिका है. फैक्ट्री सबसे पहले बेकार बोतलें, केन और प्लास्टिक स्क्रैप को लगभग 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदती है. इसके बाद फैक्ट्री में इस कचरे की छंटाई की जाती है, उसे अच्छी तरह साफ किया जाता है और प्रोसेस करके प्लास्टिक के छोटे-छोटे दाने तैयार किए जाते हैं. इन तैयार रिसाइकिल दानों को बाजार में 80 से 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है.
He explained his model:
He buys waste bottles, cans & plastic scrap at around ₹13/kg.
His factory sorts, cleans and recycles it into plastic granules.
Then recycled granules can sell for around ₹80–90/kg and are used to make:
• Car & auto parts⁰• Plastic packaging⁰•…
— Pratham (@CapitalLens_) August 19, 2026
कहां-कहां होता है इस रिसाइकिल प्लास्टिक का इस्तेमाल?
यह रिसाइकिल प्लास्टिक दाना कई बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल बनता है. इसका इस्तेमाल गाड़ियों के पार्ट्स, पैकेजिंग मटेरियल, कपड़ों के फाइबर, प्लास्टिक के पाइप, घरेलू सामान और अन्य औद्योगिक उत्पाद बनाने में किया जाता है. इस बिजनेस में सबसे अहम काम अलग-अलग तरह के प्लास्टिक की सही छंटाई करना होता है क्योंकि हर तरह के प्लास्टिक को प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है.
हर महीने 50 टन माल और 40 लाख की सेल
पोस्ट में बताया गया कि यह फैक्ट्री हर महीने लगभग 50 टन (50,000 किलो) प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस करती है. अगर 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी हिसाब लगाया जाए, तो 50 टन माल की महीने की कुल बिक्री लगभग 40 लाख रुपये बैठती है. प्रथम ने लिखा कि तब उन्हें समझ आया कि उनका भाई सिर्फ प्लास्टिक के धंधे में नहीं है, बल्कि वह असली 'वेस्ट-टू-वेल्थ' के बिजनेस में है. हालांकि, यह 40 लाख रुपये कुल बिक्री का आंकड़ा है, जिसमें से कचरा खरीदने, ट्रांसपोर्ट, बिजली, मजदूरों और प्रोसेसिंग का खर्च निकालने के बाद असली मुनाफा तय होता है.
कचरे को लेकर एक्सपर्ट ने क्या राय दी?
भारतीय सोशल एंटरप्रेन्योर और पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रवीण नायक ने 'गारबेज क्लिनिक' की शुरुआत की, जो दिल्ली-NCR इलाके में काम करने वाला कचरा प्रबंधन और रीसाइक्लिंग का एक इनोवेटिव वेंचर है. उन्होंने अध्याय पॉडकॉस्ट में बताया कि कूड़े से लाखों रुपये कमा सकते हैं. बीयर के केन के जरिए भी पैसे कमाया जाता है. जब आप वेस्ट के बिजनेस में जाते हैं तो आपके पास कमाई के 3 मॉडल होते हैं. पहला गीले कूड़े को आपको प्रॉसेस करके फर्टिलाइजर बनाकर पैसे की रिकवरी निकाली है. दूसरा ड्राइ मैटेरियल की क्वालिटी बनाकर उसकी सैग्रीगेशन करते हैं. फिर रीसाइकलर या स्क्रैप डीलर को बेचेंगे तो रेवेन्यू का नया साधन हो जाएगा. तीसरा साधन यूजर चार्जेज का होता है.
सोशल मीडिया पर लोग हुए हैरान
इस बिजनेस मॉडल के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि असली बिजनेस मॉडल अक्सर 'प्लास्टिक बिजनेस' जैसे साधारण जवाब के पीछे छिपा होता है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि हम जो कचरा फेंक देते हैं, उससे लोग करोड़ों बना रहे हैं, यही असली वेस्ट-टू-वेल्थ है. यह आर्टिकल एक्स पर की गई एक यूजर पोस्ट पर आधारित है. जी न्यूज इस खबर की दावों और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.
क्या है वेस्ट-टू-वेल्थ?
वेस्ट-टू-वेल्थ एक ऐसी प्रक्रिया और सोच है, जिसके तहत बेकार, फेंके हुए या इस्तेमाल हो चुके कचरे (जैसे प्लास्टिक, गीला कचरा, ई-कचरा या औद्योगिक स्क्रैप) को रिसाइकिल और प्रोसेस करके दोबारा इस्तेमाल योग्य, कीमती सामान या ऊर्जा में बदला जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना और साथ ही उस बेकार कचरे से नया बिजनेस, उत्पाद या रोजगार पैदा करना है. आसान शब्दों में कहें तो, जिस कचरे को लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसे सही तकनीक और दिमाग से पैसे या उपयोगी संसाधन में बदल देना ही वेस्ट-टू-वेल्थ कहलाता है.