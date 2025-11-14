पुलिस- कार की डिक्की में क्या है? ड्राइवर- सर, मामा का लड़का है... देखते ही सब रह गए दंग! इंटरनेट पर Memes की सुनामी

Signature Bridge Incident: दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास सुरक्षा चेकिंग चल रही थी, तभी एक ऐसा नजारा सामने आया जो किसी कॉमेडी से कम नहीं लगा. पुलिस ने जैसे ही कार रोकी, अचानक उसकी डिक्की यानी बूट स्पेस खोली और उसमें से एक शख्स आराम से बाहर निकल आया, मानो यह उसकी रिजर्व सीट हो. वह स्ट्रेच करते हुए ऐसे निकला जैसे सफर भर आराम से सोकर उठे हों.

कौन था यह ‘डिक्की डॉन’ और कैसे पहुंचा अंदर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार शादी से लौट रही थी और अंदर पहले ही मेहमानों व गिफ्ट्स की भरमार थी. जगह न मिलने पर एक यात्री जिसे इंटरनेट ने मजाक में मामा का लाडला सत्यम नाम दे दिया, सीधे डिक्की में बैठ गया. सोशल मीडिया पर लोग उसे दिल्ली का डिक्की डॉन कहकर चिढ़ा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

लोगों ने इस वायरल वीडियो को कैसे लिया?

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर मीम्स और जोक्स की बारिश होने लगी. किसी ने लिखा, “दिल्ली में यातायात इतना खराब है कि अब तो डिक्की भी प्रीमियम सीटिंग वाली हो गई है!” जबकि एक और यूजर बोला, “ये तो दिल्ली का डिक्की डॉन है.” लेकिन हर किसी को यह दृश्य मजाकिया नहीं लगा. कई लोगों ने इसे बेवकूफी भरा और खतरनाक बताया. एक कमेंट में लिखा गया, "यह मजाक नहीं, खतरनाक है. लोगों को समझदार होना होगा."

यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

क्या बोले नियमों के जानकार और पुलिस?

भले ही सोशल मीडिया पर लोग मजे ले रहे हों, लेकिन यह हरकत सुरक्षा नियमों के लिहाज से बेहद खतरनाक है. पुलिस खुद भी इस दृश्य से कुछ पलों के लिए हैरान रह गई थी. दिल्ली में शादी का सीजन चल रहा है और शहर की सड़कें रंग-बिरंगी कारों, बारातों और मेहमानों से भरी पड़ी हैं. ऐसी भीड़ में कई बार मजेदार और अजीब घटनाएं सामने आ जाती हैं, लेकिन यह डिक्की वाला मेहमान सीजन का सबसे हटके नजारा बन गया. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, "केवल दिल्ली में ही कोई शादी का मेहमान वीआईपी से वीआईबी बन सकता है. बहुत महत्वपूर्ण बूट!"