Advertisement
trendingNow13001728
Hindi Newsजरा हटके

पुलिस- कार की डिक्की में क्या है? ड्राइवर- सर, मामा का लड़का है... देखते ही सब रह गए दंग! इंटरनेट पर Memes की सुनामी

Delhi Traffic Memes: दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के पास चेकिंग के दौरान एक कार की डिक्की से अचानक एक शख्स बाहर निकल आया. इस मज़ेदार घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुलिस- कार की डिक्की में क्या है? ड्राइवर- सर, मामा का लड़का है... देखते ही सब रह गए दंग! इंटरनेट पर Memes की सुनामी

Signature Bridge Incident: दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास सुरक्षा चेकिंग चल रही थी, तभी एक ऐसा नजारा सामने आया जो किसी कॉमेडी से कम नहीं लगा. पुलिस ने जैसे ही कार रोकी, अचानक उसकी डिक्की यानी बूट स्पेस खोली और उसमें से एक शख्स आराम से बाहर निकल आया, मानो यह उसकी रिजर्व सीट हो. वह स्ट्रेच करते हुए ऐसे निकला जैसे सफर भर आराम से सोकर उठे हों.

कौन था यह ‘डिक्की डॉन’ और कैसे पहुंचा अंदर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार शादी से लौट रही थी और अंदर पहले ही मेहमानों व गिफ्ट्स की भरमार थी. जगह न मिलने पर एक यात्री जिसे इंटरनेट ने मजाक में मामा का लाडला सत्यम नाम दे दिया, सीधे डिक्की में बैठ गया. सोशल मीडिया पर लोग उसे दिल्ली का डिक्की डॉन कहकर चिढ़ा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

लोगों ने इस वायरल वीडियो को कैसे लिया?

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर मीम्स और जोक्स की बारिश होने लगी. किसी ने लिखा, “दिल्ली में यातायात इतना खराब है कि अब तो डिक्की भी प्रीमियम सीटिंग वाली हो गई है!” जबकि एक और यूजर बोला, “ये तो दिल्ली का डिक्की डॉन है.” लेकिन हर किसी को यह दृश्य मजाकिया नहीं लगा. कई लोगों ने इसे बेवकूफी भरा और खतरनाक बताया. एक कमेंट में लिखा गया, "यह मजाक नहीं, खतरनाक है. लोगों को समझदार होना होगा."

 

 

यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

क्या बोले नियमों के जानकार और पुलिस?

भले ही सोशल मीडिया पर लोग मजे ले रहे हों, लेकिन यह हरकत सुरक्षा नियमों के लिहाज से बेहद खतरनाक है. पुलिस खुद भी इस दृश्य से कुछ पलों के लिए हैरान रह गई थी. दिल्ली में शादी का सीजन चल रहा है और शहर की सड़कें रंग-बिरंगी कारों, बारातों और मेहमानों से भरी पड़ी हैं. ऐसी भीड़ में कई बार मजेदार और अजीब घटनाएं सामने आ जाती हैं, लेकिन यह डिक्की वाला मेहमान सीजन का सबसे हटके नजारा बन गया. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, "केवल दिल्ली में ही कोई शादी का मेहमान वीआईपी से वीआईबी बन सकता है. बहुत महत्वपूर्ण बूट!"

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Delhi Policecar boot space

Trending news

By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम, नगरोटा, आटा और तरतारन समेत 8 सीटों के उपचुनाव नतीजे, देखिए पल-पल के अपडेट्स
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम, नगरोटा, आटा और तरतारन समेत 8 सीटों के उपचुनाव नतीजे, देखिए पल-पल के अपडेट्स
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!