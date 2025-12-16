15 साल से शादीशुदा, दोस्त संग होटल रूम में पकड़ी गई बीवी! रोते हुए पति बोला- मैंने GPS लगाया था और...

Advertisement
Husband catches wife in hotel​: अमृतसर में 15 साल से शादीशुदा पति ने पत्नी को होटल में दूसरे युवक के साथ रंगे हाथों पकड़ा. हैरानी की बात यह रही कि ऐसा पहले भी हो चुका था. इस घटना ने रिश्तों में भरोसे और शादी की सच्चाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 16, 2025, 12:10 PM IST
Amritsar extramarital affair​: पंजाब के अमृतसर से सामने आए इस मामले ने रिश्तों में भरोसे को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 साल से शादीशुदा एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को होटल में दूसरे आदमी के साथ पकड़ लिया. चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पहली बार नहीं था. इससे पहले भी पत्नी को इसी तरह होटल में पकड़ा जा चुका था, जिसके बावजूद परिवार ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी.

पति ने क्या आरोप लगाए?

पति रवि गुलाटी ने बताया कि उनकी शादी 25 अप्रैल 2010 को हिमानी से हुई थी. साल 2018 में भी उनकी पत्नी को एक होटल में किसी और के साथ पाया गया था. उस समय उन्होंने पत्नी के माता-पिता को बुलाया था. बातचीत के बाद पत्नी और उसके परिवार ने माफी मांगी. बच्चों के भविष्य को देखते हुए रवि ने उस गलती को माफ कर दिया और रिश्ता संभालने का फैसला किया.

इस बार शक कैसे यकीन में बदला?

रवि के अनुसार इस बार उनकी पत्नी दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे घर से निकली और उसके बाद 15 से 20 बार कॉल करने के बावजूद फोन नहीं उठाया. लंबे समय से शक होने के कारण रवि ने उसकी एक्टिवा में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था. जब उन्होंने लोकेशन चेक की तो वह एक होटल की ओर जा रही थी. रवि ने अपनी दुकान बंद की और जीपीएस सिग्नल का पीछा करते हुए सीधे होटल पहुंच गए.

 

 

होटल में क्या नजारा देखने को मिला?

होटल पहुंचने पर रवि ने अपनी पत्नी को एक अन्य व्यक्ति के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. यही वह पल था जिसने पूरे मामले को सार्वजनिक कर दिया. रवि का कहना है कि वह एक साल से ज्यादा समय से शक में जी रहे थे और इसी वजह से उन्होंने जीपीएस ट्रैकर लगाने का फैसला किया था. रवि के पिता परवेज गुलाटी ने बताया कि यह समस्या कई सालों से चल रही है. करीब पांच से सात साल पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था. तब दोनों परिवारों ने बैठकर बातचीत की थी. यहां तक कि एक विधायक के घर पर भी सुलह की बैठक हुई थी. उस समय लगा था कि मामला खत्म हो गया है.

अब पत्नी ने क्या फैसला लिया है?

परवेज गुलाटी के मुताबिक, इस बार पत्नी ने साफ कह दिया है कि वह रवि के साथ नहीं रहना चाहती. उसने कहा है कि वह अपने मायके वापस जाना चाहती है. परवेज ने यह भी दावा किया कि जिस व्यक्ति के साथ उसे होटल में देखा गया, उसे परिवार में उसका भाई बताकर मिलवाया गया था. वह अक्सर घर आता-जाता था. परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार पत्नी के मायके वालों से संपर्क करने की कोशिश की, ताकि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके. लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. यह मामला अब सिर्फ पति-पत्नी का नहीं, बल्कि दोनों परिवारों के बीच गहराते विवाद का रूप ले चुका है.

 
