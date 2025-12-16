15 साल से शादीशुदा, दोस्त संग होटल रूम में पकड़ी गई बीवी! रोते हुए पति बोला- मैंने GPS लगाया था और...

Amritsar extramarital affair​: पंजाब के अमृतसर से सामने आए इस मामले ने रिश्तों में भरोसे को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 साल से शादीशुदा एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को होटल में दूसरे आदमी के साथ पकड़ लिया. चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पहली बार नहीं था. इससे पहले भी पत्नी को इसी तरह होटल में पकड़ा जा चुका था, जिसके बावजूद परिवार ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी.

पति ने क्या आरोप लगाए?

पति रवि गुलाटी ने बताया कि उनकी शादी 25 अप्रैल 2010 को हिमानी से हुई थी. साल 2018 में भी उनकी पत्नी को एक होटल में किसी और के साथ पाया गया था. उस समय उन्होंने पत्नी के माता-पिता को बुलाया था. बातचीत के बाद पत्नी और उसके परिवार ने माफी मांगी. बच्चों के भविष्य को देखते हुए रवि ने उस गलती को माफ कर दिया और रिश्ता संभालने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

इस बार शक कैसे यकीन में बदला?

रवि के अनुसार इस बार उनकी पत्नी दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे घर से निकली और उसके बाद 15 से 20 बार कॉल करने के बावजूद फोन नहीं उठाया. लंबे समय से शक होने के कारण रवि ने उसकी एक्टिवा में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था. जब उन्होंने लोकेशन चेक की तो वह एक होटल की ओर जा रही थी. रवि ने अपनी दुकान बंद की और जीपीएस सिग्नल का पीछा करते हुए सीधे होटल पहुंच गए.

Now she will file false dowry, DV, 125 case on not just husband but his entire family, police will register it happily & court will give her maintenance also because she is abla naari & isolated incidence of adultery doesn't take away her alimony right pic.twitter.com/OHI2AC9orh — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) December 15, 2025

होटल में क्या नजारा देखने को मिला?

होटल पहुंचने पर रवि ने अपनी पत्नी को एक अन्य व्यक्ति के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. यही वह पल था जिसने पूरे मामले को सार्वजनिक कर दिया. रवि का कहना है कि वह एक साल से ज्यादा समय से शक में जी रहे थे और इसी वजह से उन्होंने जीपीएस ट्रैकर लगाने का फैसला किया था. रवि के पिता परवेज गुलाटी ने बताया कि यह समस्या कई सालों से चल रही है. करीब पांच से सात साल पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था. तब दोनों परिवारों ने बैठकर बातचीत की थी. यहां तक कि एक विधायक के घर पर भी सुलह की बैठक हुई थी. उस समय लगा था कि मामला खत्म हो गया है.

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

अब पत्नी ने क्या फैसला लिया है?

परवेज गुलाटी के मुताबिक, इस बार पत्नी ने साफ कह दिया है कि वह रवि के साथ नहीं रहना चाहती. उसने कहा है कि वह अपने मायके वापस जाना चाहती है. परवेज ने यह भी दावा किया कि जिस व्यक्ति के साथ उसे होटल में देखा गया, उसे परिवार में उसका भाई बताकर मिलवाया गया था. वह अक्सर घर आता-जाता था. परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार पत्नी के मायके वालों से संपर्क करने की कोशिश की, ताकि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके. लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. यह मामला अब सिर्फ पति-पत्नी का नहीं, बल्कि दोनों परिवारों के बीच गहराते विवाद का रूप ले चुका है.