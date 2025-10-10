थाईलैंड की फ्लाइट में गुटखा रगड़ने लगा देसी यात्री, चुपके से बनाया गया Video झट से हुआ वायरल

Thailand Travel: थाईलैंड जाने वाली एक फ्लाइट में एक शख्स काले टी-शर्ट में गुटखा अपनी हथेली पर क्रश करता दिखाई दिया. वह पास के यात्री से बात करते हुए गुटखा रगड़ रहा था. किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और यह बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही नेटिजन्स ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई ने इसे शिष्टाचार की कमी बताया. एक ने लिखा, “फ्लाइट में गुटखा कौन लाया? मतलब सुरक्षा जांच ठीक से नहीं हुई.” किसी ने कहा, “और फिर हम पूछते हैं कि लोग भारत से नफरत क्यों करते हैं.” कुछ ने सख्त कदम की सलाह दी, “इसे फ्लाइट से पूरी तरह बैन कर दो.”

डबल स्टैंडर्ड पर बहस क्यों छिड़ गई?

कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि फ्लाइट में शराब की अनुमति है लेकिन गुटखा खाने पर विवाद क्यों? एक यूजर ने लिखा, “फ्लाइट में वाइन पीना क्लासी, गुटखा खाना चिंदीगिरी?” किसी ने जोड़ा, “तो क्या हुआ, बिजनेस क्लास वाले शराब ले सकते हैं, मिडिल क्लास करे तो मुद्दा बना दो.” कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उसने जगह गंदी नहीं की और किसी को परेशान नहीं किया.

गुटखा और पब्लिक क्लीनलिनेस की चिंता

वीडियो पर एक कमेंट ने भारत में सार्वजनिक स्वच्छता की बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाया. यूजर ने कहा, “गुटखा और पान बैन करने से भारत 65% ज्यादा साफ हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी.”

‘गुटखा थूकना है’ की पुरानी घटना

यह पहली बार नहीं है जब फ्लाइट में ऐसा व्यवहार सामने आया. 2023 में इंडिगो फ्लाइट का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स ने एसील सीट पर बैठकर एयरहोस्टेस से कहा, “एक्सक्यूज मी, खिड़की खोल देंगे प्लीज, गुटखा थूकना है.” एयरहोस्टेस हंसते हुए मदद करने के लिए तैयार हो गई थी.

