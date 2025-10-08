Advertisement
trendingNow12952321
Hindi Newsजरा हटके

दूध से नहाया बेटा, मां संग काटा ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ का केक, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा बवाल

Happy Divorced Cake: सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति अपने तलाक का जश्न दूध से नहाकर और ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ केक काटकर मना रहा है. मां संग इस रिवाज में शामिल होकर उसने कहा, “अब मैं आजाद हूं, खुश हूं, मेरी जिंदगी मेरे नियम.”

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूध से नहाया बेटा, मां संग काटा ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ का केक, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा बवाल

Divorce Celebration: सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने सभी को चौंका दिया है. वीडियो में एक व्यक्ति तलाक के बाद दूध से नहाते हुए दिखाई दे रहा है. यह कोई धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि उसका डिवोर्स सेलिब्रेशन रिचुअल था. मां के साथ इस अनोखे अनुष्ठान के बाद उसने ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ लिखा केक काटा और खुशी से मुस्कुराता दिखा.

क्या मां भी बनीं बेटे के इस जश्न की हिस्सा?

सबसे हैरानी की बात यह रही कि उस व्यक्ति की मां भी इस खुशी के मौके पर उसके साथ थीं. बिरादर डीके नाम के इस व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा, “प्लीज खुश रहो, खुद को सेलिब्रेट करो, डिप्रेशन में मत जाओ.” यह लाइनें उन लोगों को प्रेरित करती हैं जो तलाक को सिर्फ एक एंडिंग मानते हैं, शुरुआत नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ये राजा खुद को मान बैठा था कांच का, घंटों हिलने से डरती रही रानी, क्यों और किसने फैलाया था रहस्यमयी भ्रम? 

बिरादर डीके ने अपने पोस्ट में दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को 120 ग्राम सोना और ₹18 लाख कैश दिया है. साथ ही लिखा, “सिंगल हूं, खुश हूं, आजाद हूं, मेरी जिंदगी, मेरे रूल्स.” हालांकि जी न्यूज इन दावों की पुष्टि नहीं करता है. यह खबर सिर्फ वीडियो वायरल होने के आधार पर बनाई गई है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Biradar (@iamdkbiradar)

 

यह भी पढ़ें: वो हादसा जिसे सुनकर आज भी दहल जाता है दिल, कार के अंदर ही जलकर खाक हो गए थे कॉलेज स्टूडेंट; पढ़ें दर्दनाक कहानी

भारत में तलाक को लेकर समाज की सोच कैसी है?

भारत में तलाक को लेकर सामाजिक दृष्टिकोण अभी भी पारंपरिक है. ज़्यादातर लोग इसे असफलता से जोड़ते हैं. मगर इस केस में बिरादर डीके ने तलाक को एक नई शुरुआत के रूप में देखा. मां का साथ बताता है कि परिवार भी अब ऐसे फैसलों को स्वीकार करने लगा है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने ढेरों प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “कृपया दोबारा शादी मत करना, तुम्हारी मां ही काफी हैं.” दूसरे ने लिखा, “भाई, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जो अपनी खुशी के लिए खड़े हुए.” तीसरे ने कहा, “नई जिंदगी मुबारक, इसे बेहतर बनाओ.”

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

divorceviraltrending

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?