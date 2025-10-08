दूध से नहाया बेटा, मां संग काटा ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ का केक, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा बवाल

Divorce Celebration: सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने सभी को चौंका दिया है. वीडियो में एक व्यक्ति तलाक के बाद दूध से नहाते हुए दिखाई दे रहा है. यह कोई धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि उसका डिवोर्स सेलिब्रेशन रिचुअल था. मां के साथ इस अनोखे अनुष्ठान के बाद उसने ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ लिखा केक काटा और खुशी से मुस्कुराता दिखा.

क्या मां भी बनीं बेटे के इस जश्न की हिस्सा?

सबसे हैरानी की बात यह रही कि उस व्यक्ति की मां भी इस खुशी के मौके पर उसके साथ थीं. बिरादर डीके नाम के इस व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा, “प्लीज खुश रहो, खुद को सेलिब्रेट करो, डिप्रेशन में मत जाओ.” यह लाइनें उन लोगों को प्रेरित करती हैं जो तलाक को सिर्फ एक एंडिंग मानते हैं, शुरुआत नहीं.

बिरादर डीके ने अपने पोस्ट में दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को 120 ग्राम सोना और ₹18 लाख कैश दिया है. साथ ही लिखा, “सिंगल हूं, खुश हूं, आजाद हूं, मेरी जिंदगी, मेरे रूल्स.” हालांकि जी न्यूज इन दावों की पुष्टि नहीं करता है. यह खबर सिर्फ वीडियो वायरल होने के आधार पर बनाई गई है.

भारत में तलाक को लेकर समाज की सोच कैसी है?

भारत में तलाक को लेकर सामाजिक दृष्टिकोण अभी भी पारंपरिक है. ज़्यादातर लोग इसे असफलता से जोड़ते हैं. मगर इस केस में बिरादर डीके ने तलाक को एक नई शुरुआत के रूप में देखा. मां का साथ बताता है कि परिवार भी अब ऐसे फैसलों को स्वीकार करने लगा है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने ढेरों प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “कृपया दोबारा शादी मत करना, तुम्हारी मां ही काफी हैं.” दूसरे ने लिखा, “भाई, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जो अपनी खुशी के लिए खड़े हुए.” तीसरे ने कहा, “नई जिंदगी मुबारक, इसे बेहतर बनाओ.”

