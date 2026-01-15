'हिटलर' रख लिया था नाम, फिर हुआ बवाल तो छपवाया विज्ञापन! देखकर हंसी नहीं रोक पाएं लोग

Trending Photos
Newspaper Notice Goes Viral: अक्सर लोग ऐसे नामों या उपनामों के साथ बड़े होते हैं, जिन्हें वे पसंद नहीं करते. कुछ नाम बिना सोचे-समझे रख दिए जाते हैं, कुछ पारिवारिक परंपरा में चल पड़ते हैं और कुछ समय के साथ अजीब लगने लगते हैं. ज्यादातर लोग इन्हें चुपचाप ढोते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग आखिरकार इससे छुटकारा पाने का फैसला करते हैं. भारत में नाम बदलने के लिए कानूनी प्रक्रिया होती है. इसमें एफिडेविट, सरकारी दस्तावेज और अखबार में एक छोटा सा नोटिस देना शामिल होता है. आमतौर पर लोग इन नोटिसों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था.
कौन सा अखबारी नोटिस अचानक वायरल हो गया?
सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हुई, जिसमें एक व्यक्ति ने अपना नाम Hitlar से बदलकर Hardik कर लिया था. यह नोटिस रेडिट पर शेयर किया गया और देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच गया. वजह साफ थी, पुराना नाम इतना चौंकाने वाला था कि लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे. नोटिस में सामान्य कानूनी भाषा में लिखा था कि व्यक्ति ने निजी कारणों से अपना नाम बदल लिया है और अब उसे Hardik के नाम से जाना जाएगा. अगर पुराना नाम कुछ और होता, तो शायद कोई ध्यान भी न देता. लेकिन Hitlar नाम ने इसे तुरंत मीम मटीरियल बना दिया.
सोशल मीडिया पर लोगों ने कैसी प्रतिक्रियाएं दीं?
इंटरनेट यूजर्स ने इस पर जमकर कमेंट किए. किसी ने मजाक उड़ाया, तो किसी ने राहत की सांस ली. एक यूजर ने लिखा कि 25 साल बाद आखिरकार वह युद्ध अपराधों के आरोपों से बच निकला. दूसरे ने इसे सदी का सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट बताया. कुछ लोगों ने सिर्फ इतना लिखा कि अच्छा हुआ. कई यूजर्स ने यह भी पूछा कि आखिर माता-पिता ऐसे नाम क्यों रखते हैं. कुछ ने यह जानना चाहा कि नाम बदलने की सूचना अखबार में देना जरूरी क्यों होता है. इसके जवाब में लोगों ने कानूनी औपचारिकताओं की जानकारी दी और बताया कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है.
एक और कटिंग ने भी खींचा ध्यान
कुछ प्रतिक्रियाएं ज्यादा गंभीर थीं. एक यूजर ने लिखा कि भारत में कई नाम बदलाव न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिषियों की सलाह पर होते हैं. यानी कई बार नाम पहचान नहीं, बल्कि किस्मत बदलने की कोशिश का हिस्सा बन जाता है. इसी कटिंग में एक और नाम बदलाव का जिक्र था, जहां Ram Kala को Ram Kali बना दिया गया. इसने अलग तरह की बहस और मजाक को जन्म दे दिया. किसी ने शादी से जोड़ दिया, तो किसी ने इसे निजी पसंद बताया. इंटरनेट के लिए यह सिर्फ एक कानूनी सूचना नहीं थी, बल्कि कंटेंट था.