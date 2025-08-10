जान जोखिम में डालकर शख्स ने दिखाई बहादुरी, 'हुर्र-हट' की आवाज सुनकर वापस भागा शेर; वीडियो वायरल

Junagadh lion viral video: सोशल मीडिया पर एक काफी हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल यह वीडियो एक ऐसे शख्स की हिम्मत का है, जो शेर को डंडे से भगा देते हैं. बता दें कि गुजरात के जूनागढ़ में सड़क किनारे एक शेर देखने को मिला. हालांकि वह सड़क पर आ पाता इससे पहले ही एक शख्स ने डंडे से डराकर उसे भगा दिया. वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग शख्स की हिम्मत की दाद दे रहे हैं. लोगों ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्यक्ति की जमकर तारीफ की है. हालांकि कई लोगों ने इसे बड़ा जोखिम भी बताया है.

शेर को देख घबराए लोग

गुजरात के गिर नेशनल पार्क करीब 5 अगस्त को सड़क के किनारे लोगों ने एक बब्बर शेर को घूमते देखा. दरअसल यह इलाका गिर नेशनल पार्क के करीब है, इसलिए जंगली जानवरों का दिखना कोई बहुत नई बात नहीं है. हालांकि सड़क के बीचों-बीच शेर को देखकर लोगों में थोड़ी घबराहट तो फैल ही गई. इसके बाद गाड़ियां रुक गईं और कई लोग तो अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे. वहीं शेर बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे मानो वह किसी सोच में डूबा हो.

जूनागढ़ में सड़क पर अचानक शेर आ रिक्शा समेत कई व्हीकल वाले रुक गए pic.twitter.com/4GKSuyv6YE — mahendraprasad (@mprsd5) August 6, 2025

शख्स ने दिखाई बहादुरी

सड़के के किनारे शेर को देखने के बाद वहां एक बहादुर आदमी आता है. उसके हाथ में सिर्फ एक डंडा था. उसने बिना किसी डर के सीधे शेर की तरफ चलना शुरू कर दिया. जैसे ही वह शेर के करीब पहुंचा, उसने हुर्र-हट की आवाज निकालकर उसे डराना शुरू कर दिया. हालांकि यह देखकर एक बार को तो सभी की सांसें थम गईं. उसके बाद जो हुआ वह बहुत ही चौंकाने वाला था. उस आदमी की हिम्मत और आवाज देखकर शेर चुपचाप जंगल की तरफ वापस चला गया.

लोगों ने की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में जमकर तारीफ की. दरअसल यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @mprsd5 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर लोगों प्रतिक्रियाएं दी हैं. कोई उस आदमी की बहादुरी की तारीफ कर रहा है, तो कोई इसे खतरनाक बता रहा है. हालांकि, वन विभाग ने लोगों से बार-बार अपील की है कि जंगली जानवरों के सामने ऐसा जोखिम न लें और उन्हें परेशान करने से बचें.