मुझे एलियंस ने किडनैप कर लिया था, मेरा स्पर्म चुरा लिया... ऐसी बातें क्यों कर रहा ये शख्स?

Alien Abduction Hybrid Babies: अमेरिका के मिसौरी के रहने वाले जूलियस शील्ड्स ने दावा किया है कि एलियंस कई बार उसे अपहरण करके अजीब सेक्सुअल प्रयोग करते थे और उसका स्पर्म लेकर हाफ-ह्यूमन, हाफ-एलियन बच्चे तैयार कर रहे हैं. यूट्यूब चैनल सॉफ्ट व्हाइट अंडरबेली पर दिए इंटरव्यू में जूलियस ने बताया कि पहली बार एलियंस ने उससे संपर्क तब किया जब वह 17 साल का था. उसने घर के बाहर चमकती हुई ऑर्ब्स और खिड़की पर तीन टेंटाकल वाले एक प्राणी को देखा.

पहली मुलाकात में क्या हुआ जो वह डर गया?

जूलियस का कहना है कि खिड़की पर जो एलियननुमा प्राणी आया, उसने लगातार टेंटाकल से शीशे पर थपथपाया. वह डर के मारे वहीं जम गया. इसके बाद उसने अपना सोने का कमरा बदल लिया, लेकिन तभी उसके अजीब और डरावने सपने शुरू हो गए. उसे बार-बार ऐसा लगने लगा कि कोई शक्तियां उसके करीब आ रही हैं.

सपनों में ऐसा क्या हुआ जिसने शक और बढ़ा दिया?

जूलियस के मुताबिक सपने इतने ‘रियल’ थे कि लगातार एक हफ्ते तक उसे हर रात वेट ड्रीम आते रहे. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, उसने जूलियस शील्ड्स ने दावा किया कि वह सपनों में अलग-अलग तरह के जीवों और महिलाओं के साथ संबंध बनाता दिखता था. कई बार सुबह उठने पर उसके कपड़े खराब हो जाते, लेकिन स्पर्म गायब होता. इसी से उसने निष्कर्ष निकाला कि एलियंस उसका स्पर्म निकालकर प्रयोग कर रहे थे.

क्या उसके परिवार में किसी और ने भी ऐसा अनुभव किया?

इस अनुभव को उसने अपने अंकल से साझा किया, जिन्होंने भी ऐसे ही सपने देखने का दावा किया. जूलियस का मानना है कि ये एलियंस ‘द ग्रेज’ नाम की प्रजाति के थे, जिनकी लंबाई 3 से 4 फीट होती है और उनके पास कई स्पेसशिप और एक बड़ी मदरशिप होती है. उसका कहना है कि यह अनुभव उसे जीवन के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दे गया.

जूलियस को विश्वास है कि ब्रह्मांड में कहीं उसके आधे-एलियन बच्चे मौजूद हो सकते हैं. वह कहता है कि आने वाले 10 साल में सच सामने आ सकता है और शायद वे बच्चे उसे खोजने भी आएं. उसके मुताबिक, “अगर वे सच में अस्तित्व में हैं और मेरा जीन इस्तेमाल किया गया, तो उम्मीद करता हूं वे एक दिन वापस आकर सच्चाई जानना चाहेंगे.”

दुनिया में और किसने ऐसे दावे किए हैं?

ब्रिटिश क्लैरवॉयंट फिलिप किन्सेला ने भी दावा किया था कि 1989 में उन्हें रिप्टिलियन एलियंस ने अपहरण करके जांच-पड़ताल की थी. उनका कहना था कि वे हवा में तैरते हुए अपने घर के कमरों से गुजर रहे थे और फिर एक बोर्ड पर नग्न बांधकर जांच की गई. इसी बीच वैज्ञानिकों ने हाल ही में बताया है कि वे सौरमंडल के बाहर जीवन के सबूत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं. दूर के एक ग्रह के वातावरण में दो ऐसे केमिकल पाए गए हैं जो किसी लाइफ की मौजूदगी से बन सकते हैं.