Hindi Newsजरा हटके

Viral News: एक व्यक्ति ने करवा दी हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग, आसमान में होने वाला था कांड

मिनियापोलिस से न्यूयार्क जा रहे विमान में अजीब व्यवहार करने वाले यात्री के कारण विमान को शिकागो में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. सभी यात्री सुरक्षित रहे और घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:58 PM IST
Viral News: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाली घटना तेजी से वायरल हो रही है. मिनियापोलिस से न्यूयार्क जा रहे एक विमान में अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब एक यात्री अजीब व्यवहार करने लगा. उसने कई फेस मास्क पहने हुए थे और लगातार चिल्लाने लगा, कह रहा था कि समलैंगिक लोग उसे “कैंसर” दे रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं. यात्रियों ने बताया कि वह बीच-बीच में मोबाइल गेम खेलता और फिर खड़ा होकर चिल्लाने लगता. इसके चलते पायलट को विमान की इमरजेंसी लैंडिंग शिकागो में करनी पड़ी. हालांकि, यह घटना 3 अक्टूबर की है.

अजीब व्यवहार से मची अफरा-तफरी

यात्री ने उड़ान भरने के बाद अचानक अजीब हरकतें शुरू कर दी. उसने कहा कि समलैंगिक लोग उसे “रेडिएट” कर रहे हैं और “पकाकर” मारने की कोशिश कर रहे हैं. बीच-बीच में वह मोबाइल गेम कैंडी क्रश खेलता और फिर फिर से खड़ा होकर चिल्लाने लगता. यात्रियों ने बताया कि उसने अचानक चिल्लाया, “ट्रंप यहां है,” जिससे सभी और भी दंग रह गए. इस अजीब व्यवहार से विमान में तनाव फैल गया और यात्रियों को अपने सुरक्षा की चिंता सताने लगी.

इमरजेंसी लैंडिंग जरूरी हुई

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पायलट ने विमान को शिकागो ओ’हारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया. यात्रियों के मुताबिक यह पूरी घटना डरावनी और भ्रमित करने वाली थी. विमान के अन्य यात्री भी घबराए हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. अधिकारियों ने विमान उतरते ही तुरंत हस्तक्षेप किया और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की. सन कंट्री एयरलाइंस ने पुष्टि की कि किसी को कोई चोट नहीं आई.

पुलिस ने यात्री को किया हिरासत में

शिकागो पुलिस ने विमान उतरते ही उस यात्री को हिरासत में ले लिया. उसे हाथकड़ी पहनाकर विमान से बाहर निकाला गया. अमेरिकी मार्शल ने अन्य यात्रियों से बात कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की. एयरलाइन ने कहा कि यह मामला बिना किसी चोट के सुलझा लिया गया और यात्रियों की धैर्य के लिए आभार व्यक्त किया. इस घटना ने यात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स को हक्का-बक्का कर दिया और विमान यात्रा में अजीब और अप्रत्याशित स्थितियों की चेतावनी दी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

