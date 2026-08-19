सुहागरात पर पत्नी बोली- 'तुम मुझे पसंद नहीं हो!', फिर 2 साल चली कोर्ट-कचहरी, 10 लाख में मिली शख्स को आजादी

First Night Divorce Story: अरेंज मैरिज को लेकर भारतीय समाज में आज भी कई तरह की उम्मीदें बांधी जाती हैं. लेकिन जब शादी के पहले ही दिन सपने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएं, तो क्या हो? सोशल मीडिया पर एक शख्स की आपबीती तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उसने बताया कि कैसे 8 महीने की बातचीत के बाद हुई शादी पहली ही रात खत्म हो गई. पत्नी ने साफ कह दिया कि वह किसी और दबाव में यह शादी कर रही थी. इसके बाद पति को तलाक पाने के लिए 2 लंबे साल और 10 लाख रुपये गंवाने पड़े.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @fintech_shark नाम के हैंडल से एक पोस्ट शेयर की गई, जो मूल रूप से रेडिट की एक आपबीती पर आधारित है. इस पोस्ट में एक शख्स ने बताया कि कैसे उसकी अरेंज मैरिज पूरी तरह नाकाम साबित हुई. शख्स ने शादी से पहले करीब 8 महीने तक अपनी मंगेतर से बातचीत की थी. इस दौरान दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल दिख रहा था. लड़की ने उससे शादी से पहले शारीरिक संबंध न बनाने की इच्छा जताई थी, जिसका उसने पूरा सम्मान किया था.
सुहागरात पर ही खुल गया राज
असली मोड़ तब आया जब शादी संपन्न हुई और दोनों अपने कमरे में पहुंचे. शख्स का दावा है कि सुहागरात पर ही उसकी पत्नी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया. पत्नी ने साफ कहा कि वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और यह शादी उसने अपने माता-पिता के दबाव में आकर की है. पत्नी ने बताया कि उसके घरवालों ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी, इसलिए वह चुप रही. इतना ही नहीं, पत्नी ने यह भी कहा कि अगर वह चाहे तो जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना सकता है, लेकिन पति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खुद को पीछे खींच लिया.
This is brootal. Feel bad for the dude pic.twitter.com/PkaSlhWklx
— Shark (@fintech_shark) August 17, 2026
2 साल की लड़ाई और 10 लाख का फटका
इस घटना के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और बात तलाक तक पहुंच गई. सोशल मीडिया पर जब एक यूजर ने पूछा कि इस पूरे मामले को सुलझाने और तलाक लेने में कितना समय और पैसा लगा, तो पीड़ित शख्स ने बताया कि इस प्रक्रिया में उसे पूरे 2 साल लग गए. इसके अलावा उसे एलिमनी और कानूनी प्रक्रिया के तहत करीब 10 लाख रुपये (10L) चुकाने पड़े.
सोर्स और सोशल मीडिया पर बहस
इस खबर का मुख्य सोर्स एक्स पर पोस्ट की गई @fintech_shark की वायरल रिपोर्ट और रेडिट थ्रेड है. इस कहानी के सामने आने के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स ने पुरुषों के अधिकारों और भारतीय कानून पर सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने लिखा, "2 साल बर्बाद हो गए और 10 लाख रुपये भी चले गए, अब भारत में ऐसे लड़कों के लिए दोबारा शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है." वहीं कुछ यूजर्स का कहना था कि जब कोई शारीरिक संबंध ही नहीं बना था, तो तलाक की जगह एनुलमेंट (शादी रद्द कराना) का विकल्प चुना जा सकता था.