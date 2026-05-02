हर 7 सेकंड में मिट जाती है याददाश्त! एक ऐसा आदमी जो अपनी ही पत्नी से रोज मिलता है 'पहली बार'

Memory Loss Story: कल्पना कीजिए कि आप सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि पिछला एक पल भी आपको याद नहीं है. आप हर 7 से 20 सेकंड में 'जागते' हैं और आपको लगता है कि आप अभी-अभी होश में आए हैं. यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि मशहूर संगीतकार क्लाइव वियरिंग की असल जिंदगी है. चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में क्लाइव का केस सबसे दुखद और हैरान करने वाला माना जाता है. वह एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी ही जिंदगी को हर कुछ सेकंड में दोबारा खोजते हैं.

1985 की वो काली शाम

क्लाइव वियरिंग ब्रिटेन के एक शानदार संगीतकार और कंडक्टर थे. उनकी जिंदगी सुरों से सजी थी, लेकिन मार्च 1985 में उन्हें एक साधारण सा बुखार हुआ. यह कोई मामूली फ्लू नहीं था, बल्कि 'हर्पीस सिम्प्लेक्स एन्सेफलाइटिस' (Herpes Simplex Encephalitis) नाम का एक दुर्लभ वायरस था. इस वायरस ने उनके दिमाग के उस हिस्से (हिप्पोकैम्पस) को पूरी तरह तबाह कर दिया, जो यादें बनाने का काम करता है.

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सिर्फ 7 सेकंड की जिंदगी

बीमारी से बचने के बाद क्लाइव की दुनिया पूरी तरह बदल गई. उनके दिमाग की 'रिकॉर्डिंग' बटन जैसे हमेशा के लिए खराब हो गई. उनकी याददाश्त अब सिर्फ 7 से 30 सेकंड तक ही टिक पाती है. वह किसी से बात करते हैं और वाक्य खत्म होने से पहले ही भूल जाते हैं कि उन्होंने बात कहां से शुरू की थी. उनके लिए दुनिया एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसमें हर 10 सेकंड बाद सीन बदल जाता है और पिछला सीन गायब हो जाता है.

डायरी के वो पन्ने जो रुला दें

क्लाइव अपनी इस हालत को दर्ज करने के लिए एक डायरी रखते हैं. उनकी डायरी के पन्ने बेहद भावुक करने वाले हैं. वह लिखते हैं, "मैं अभी पूरी तरह होश में आया हूं." इसके कुछ सेकंड बाद वह उसी लाइन को काट देते हैं और नीचे फिर लिखते हैं, "अब मैं सच में जाग गया हूं." उनकी पूरी डायरी ऐसे ही हजारों कटे हुए वाक्यों से भरी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछला वाक्य किसी और ने लिखा था या वह तब बेहोश थे.

हैरानी की बात यह है कि इतनी गहरी चोट के बावजूद क्लाइव पियानो बजाना नहीं भूले. जब वह पियानो के सामने बैठते हैं, तो उनकी उंगलियां खुद-ब-खुद सही धुन बजाने लगती हैं. इसे 'प्रोसेड्रल मेमोरी' कहते हैं, जो दिमाग के अलग हिस्से में सुरक्षित रहती है. इसके अलावा, वह अपनी पत्नी डेबोराह को कभी नहीं भूलते. जब भी डेबोराह कमरे में आती हैं, वह उन्हें ऐसे गले लगाते हैं जैसे वह बरसों बाद मिल रहे हों, भले ही वह सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर गई हों.

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विज्ञान के लिए एक बड़ा सबक

क्लाइव वियरिंग का केस आज भी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है. उनके केस ने साबित किया कि याददाश्त के कई प्रकार होते हैं. इंसान अपनी पहचान भूल सकता है, अपना बीता हुआ कल भूल सकता है, लेकिन संगीत और प्यार जैसी भावनाएं दिमाग की गहराइयों में कहीं न कहीं सुरक्षित रह जाती हैं. क्लाइव आज भी अपनी उस छोटी सी दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर पल एक नई शुरुआत है.