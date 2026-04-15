मौत के 5 घंटे बाद जिंदा हुआ शख्स! डॉक्टर भी रह गए हैरान, आखिर कैसे लौटी सांस?

'जाको राखे साइयां मार सके ना कोय'... यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन रूस से सामने आई एक घटना ने इसे हकीकत जैसा बना दिया है. साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में एक शख्स 5 घंटे तक बिना सांस और धड़कन के पड़ा रहा, जिसे डॉक्टरों ने क्लीनिकली मृत मान लिया था. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. अस्पताल में जो हुआ, उसने डॉक्टरों तक को हैरान कर दिया. यह मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि मेडिकल साइंस के लिए भी एक बड़ी पहेली बन गया है.

कैसे हुई ‘मौत’ और क्या था पूरा मामला?

रूस के साइबेरिया के मिरनी शहर में यह अजीबोगरीब घटना सामने आई. बताया गया कि एक शख्स शराब के नशे में बेंच पर गिर गया था, उस समय तापमान करीब -20 डिग्री सेल्सियस था. कड़ाके की ठंड में वह करीब 5 घंटे तक वहीं पड़ा रहा. जब राहगीरों ने उसे देखा, तो उसकी सांसें और धड़कन पूरी तरह बंद थीं. मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स को भी न तो उसकी नब्ज मिली और न ही ब्लड प्रेशर. यहां तक कि ईसीजी मशीन पर भी दिल की धड़कन का कोई संकेत नहीं था, जिससे उसे क्लीनिकली मृत मान लिया गया.

ये भी पढें: कैंसर का झूठ और 18 लाख की लूट; एक मां ने अपनी बीमारी का ऐसा नाटक रचा कि...आखिर क्यों

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों ने कैसे लौटाई सांस?

हालांकि डॉक्टरों ने उम्मीद नहीं छोड़ी. एनेस्थेटिस्ट डॉ. दिमित्री बोसिकोव की अगुवाई में मेडिकल टीम ने शख्स को बचाने के लिए एक खास प्रक्रिया शुरू की. सबसे पहले उसके शरीर को धीरे-धीरे गर्म किया गया. उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 34 डिग्री तक लाया गया, जिसमें करीब 4 घंटे लगे. डॉक्टरों का कहना था कि अगर शरीर को अचानक गर्म किया जाता, तो नसें फट सकती थीं और ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता. इसलिए बेहद सावधानी से यह प्रक्रिया अपनाई गई.

कब दिखी जिंदगी की हलचल?

जब शरीर का तापमान सामान्य के करीब पहुंचा, तब डॉक्टरों ने सीपीआर और लाइफ सपोर्ट दवाओं का इस्तेमाल शुरू किया. करीब 25 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद मॉनिटर पर हल्की हरकत दिखाई दी और शख्स की धड़कन लौटने लगी. धीरे-धीरे उसकी सांसें भी चलने लगीं. यह पल डॉक्टरों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि 5 घंटे तक बिना किसी जीवन संकेत के रहने के बाद ऐसा होना बेहद दुर्लभ माना जाता है.

ये भी पढें: CA की नौकरी में नहीं था सुख! 12 घंटे ऑफिस में खटने वाले शख्स ने क्यों चुना...

क्या ठंड बनी ‘जीवनरक्षक’?

मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार, इस पूरे मामले में अत्यधिक ठंड शख्स के लिए वरदान साबित हुई. शरीर के ज्यादा ठंडा होने पर अंगों को बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंग एक तरह के ‘प्रिजर्वेशन मोड’ में चले जाते हैं. इसी वजह से 5 घंटे तक धड़कन बंद रहने के बावजूद उसके अंग सुरक्षित रहे. अस्पताल में 5 दिन तक इलाज के बाद शख्स पूरी तरह ठीक होकर घर लौट गया, जिससे यह घटना आज भी लोगों के लिए हैरानी का कारण बनी हुई है.