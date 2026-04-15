Advertisement
trendingNow13180105
Hindi Newsजरा हटकेमौत के 5 घंटे बाद जिंदा हुआ शख्स! डॉक्टर भी रह गए हैरान, आखिर कैसे लौटी सांस?

मौत के 5 घंटे बाद जिंदा हुआ शख्स! डॉक्टर भी रह गए हैरान, आखिर कैसे लौटी सांस?

रूस के साइबेरिया में एक शख्स -20°C में 5 घंटे तक बिना धड़कन और सांस के पड़ा रहा. डॉक्टरों ने धीरे-धीरे शरीर गर्म कर उसे जिंदा किया. मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञों के अनुसार, ठंड ने शरीर को सुरक्षित रखकर उसकी जान बचाई. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

'जाको राखे साइयां मार सके ना कोय'... यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन रूस से सामने आई एक घटना ने इसे हकीकत जैसा बना दिया है. साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में एक शख्स 5 घंटे तक बिना सांस और धड़कन के पड़ा रहा, जिसे डॉक्टरों ने क्लीनिकली मृत मान लिया था. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. अस्पताल में जो हुआ, उसने डॉक्टरों तक को हैरान कर दिया. यह मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि मेडिकल साइंस के लिए भी एक बड़ी पहेली बन गया है.

कैसे हुई ‘मौत’ और क्या था पूरा मामला?

रूस के साइबेरिया के मिरनी शहर में यह अजीबोगरीब घटना सामने आई. बताया गया कि एक शख्स शराब के नशे में बेंच पर गिर गया था, उस समय तापमान करीब -20 डिग्री सेल्सियस था. कड़ाके की ठंड में वह करीब 5 घंटे तक वहीं पड़ा रहा. जब राहगीरों ने उसे देखा, तो उसकी सांसें और धड़कन पूरी तरह बंद थीं. मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स को भी न तो उसकी नब्ज मिली और न ही ब्लड प्रेशर. यहां तक कि ईसीजी मशीन पर भी दिल की धड़कन का कोई संकेत नहीं था, जिससे उसे क्लीनिकली मृत मान लिया गया.

ये भी पढें: कैंसर का झूठ और 18 लाख की लूट; एक मां ने अपनी बीमारी का ऐसा नाटक रचा कि...आखिर क्यों

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों ने कैसे लौटाई सांस?

हालांकि डॉक्टरों ने उम्मीद नहीं छोड़ी. एनेस्थेटिस्ट डॉ. दिमित्री बोसिकोव की अगुवाई में मेडिकल टीम ने शख्स को बचाने के लिए एक खास प्रक्रिया शुरू की. सबसे पहले उसके शरीर को धीरे-धीरे गर्म किया गया. उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 34 डिग्री तक लाया गया, जिसमें करीब 4 घंटे लगे. डॉक्टरों का कहना था कि अगर शरीर को अचानक गर्म किया जाता, तो नसें फट सकती थीं और ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता. इसलिए बेहद सावधानी से यह प्रक्रिया अपनाई गई.

कब दिखी जिंदगी की हलचल?

जब शरीर का तापमान सामान्य के करीब पहुंचा, तब डॉक्टरों ने सीपीआर और लाइफ सपोर्ट दवाओं का इस्तेमाल शुरू किया. करीब 25 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद मॉनिटर पर हल्की हरकत दिखाई दी और शख्स की धड़कन लौटने लगी. धीरे-धीरे उसकी सांसें भी चलने लगीं. यह पल डॉक्टरों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि 5 घंटे तक बिना किसी जीवन संकेत के रहने के बाद ऐसा होना बेहद दुर्लभ माना जाता है.

ये भी पढें: CA की नौकरी में नहीं था सुख! 12 घंटे ऑफिस में खटने वाले शख्स ने क्यों चुना...

क्या ठंड बनी ‘जीवनरक्षक’?

मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार, इस पूरे मामले में अत्यधिक ठंड शख्स के लिए वरदान साबित हुई. शरीर के ज्यादा ठंडा होने पर अंगों को बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंग एक तरह के ‘प्रिजर्वेशन मोड’ में चले जाते हैं. इसी वजह से 5 घंटे तक धड़कन बंद रहने के बावजूद उसके अंग सुरक्षित रहे. अस्पताल में 5 दिन तक इलाज के बाद शख्स पूरी तरह ठीक होकर घर लौट गया, जिससे यह घटना आज भी लोगों के लिए हैरानी का कारण बनी हुई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Miracle SurvivalSiberia IncidentHypothermia Survival

Trending news

जहां खुलेआम बांटे जा रहे थे ड्रग्स, वहां मौजूद थे ओरी? 2 मौत के बाद एक्शन में पुलिस
drugs overdose
जहां खुलेआम बांटे जा रहे थे ड्रग्स, वहां मौजूद थे ओरी? 2 मौत के बाद एक्शन में पुलिस
'अशोक मित्तल के घर पर ED की रेड के पीछे राघव चड्ढा का हाथ...', अनुराग ढांडा काी दावा
Punjab news
'अशोक मित्तल के घर पर ED की रेड के पीछे राघव चड्ढा का हाथ...', अनुराग ढांडा काी दावा
28 घंटे बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा 'संतुलन' का गणित?
delimitation process
28 घंटे बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा 'संतुलन' का गणित?
रियासतों से खूबसूरत राज्य तक, जानें क्या है इस 'एप्पल स्टेट' का इतिहास
Himachal Pradesh
रियासतों से खूबसूरत राज्य तक, जानें क्या है इस 'एप्पल स्टेट' का इतिहास
उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
Medical Communication
उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
Heat wave
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
TCS Case
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
Jammu Kashmir
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
Pawan Khera
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
Karnataka News
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर