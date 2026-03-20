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Hindi Newsजरा हटकेनहीं मिल रहा था LPG सिलेंडर, जुगाड़ से इमर्शन रॉड से ही पका डाली सब्जी! लोग बोले- भाई, रोना आ गया...

नहीं मिल रहा था LPG सिलेंडर, जुगाड़ से इमर्शन रॉड से ही पका डाली सब्जी! लोग बोले- भाई, रोना आ गया...

Cooking Innovation Video: एलपीजी की कमी के बीच एक शख्स ने इमर्शन रॉड से खाना बनाकर इंटरनेट को चौंका दिया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने जहां इसे जुगाड़ कहा, वहीं इसके खतरों को लेकर चिंता भी जताई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 20, 2026, 10:07 AM IST
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नहीं मिल रहा था LPG सिलेंडर, जुगाड़ से इमर्शन रॉड से ही पका डाली सब्जी! लोग बोले- भाई, रोना आ गया...

Immersion Rod Cooking Video: एलपीजी की किल्लत के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. वीडियो में एक शख्स गैस की जगह इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करके सब्जी बनाता नजर आ रहा है. यह जुगाड़ भले ही कुछ लोगों को इनोवेटिव लगा, लेकिन इसे देखकर कई लोग हैरान और परेशान भी हो गए. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इस अनोखे तरीके ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी.

कैसे किया गया यह अजीबोगरीब प्रयोग?

वीडियो को एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया, जो पेशे से प्रोजेक्ट मैनेजर बताया जा रहा है. क्लिप की शुरुआत "गैस गॉन, हीट रॉड ऑन" टेक्स्ट से होती है. इसके बाद शख्स एक बर्तन में इमर्शन रॉड डालकर उसी से करी पकाता दिखता है. धीरे-धीरे बर्तन के अंदर सब्जी पकती नजर आती है, जिससे साफ होता है कि रॉड वास्तव में हीट सोर्स की तरह काम कर रही है.

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वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट किए. कुछ ने इसे मजेदार बताया तो कुछ ने चिंता जताई. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “मिनटों का काम घंटों में.” वहीं दूसरे ने चेतावनी दी कि इमर्शन रॉड का इस्तेमाल सिर्फ पानी गर्म करने के लिए होता है, इससे खाना बनाना खतरनाक हो सकता है. कई लोगों ने पेट से जुड़ी बीमारियों और संक्रमण का खतरा भी बताया.

 

 

क्या ये तरीका सेहत के लिए खतरनाक है?

विशेषज्ञों की मानें तो इमर्शन रॉड का सीधा इस्तेमाल खाने में करना सुरक्षित नहीं है. यह उपकरण पानी गर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि खाने के संपर्क के लिए. लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इसमें रेसिड्यू जमा हो सकता है, जो खाने को दूषित कर सकता है. इसलिए इस तरह के जुगाड़ से बचने की सलाह दी जा रही है.

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एलपीजी की कमी ने लोगों को कैसे बदला?

एलपीजी की कमी ने लोगों की किचन आदतों को पूरी तरह बदल दिया है. कई जगह लोग लकड़ी के चूल्हे की ओर लौट रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिक उपकरणों का सहारा ले रहे हैं. लोग अब ऐसे खाने को प्राथमिकता दे रहे हैं जो जल्दी बन जाए और कम गैस खर्च हो. यहां तक कि चाय जैसी चीजों की जगह नींबू पानी जैसे विकल्प अपनाए जा रहे हैं. इस संकट की जड़ वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाएं हैं. खासतौर पर मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में चल रहे तनाव और शिपिंग रूट्स में रुकावट के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई है. इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी और उनकी रोजमर्रा की कुकिंग पर पड़ रहा है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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