शख्स ने Maruti 800 को बीच से काटकर बनाया 'अद्धा', वायरल Video देख यूजर्स का चकरा गया माथा

सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब जुगाड़ और देसी इनोवेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार का वीडियो सच में हैरान कर देने वाला है. वीडियो में एक शख्स ने अपनी पुरानी नीली मारुति 800 को बीच से काटकर छोटा कर दिया और इसे सिर्फ दो लोगों के बैठने लायक बना दिया. गाड़ी का आकार आधा जरूर हो गया है, लेकिन रोड पर इसकी रफ्तार और चाल-ढाल देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए. वीडियो देखने के बाद लोग इसे मजाक में "मारुति 400" कहने लगे हैं.

मारुति 800 है या 400

वीडियो में देखा जा सकता है कि नीली मारुति 800 का पिछला हिस्सा पूरी तरह काट दिया गया है. अब यह गाड़ी सिर्फ ड्राइवर और एक पैसेंजर के लिए बनी है. चार लोग इसमें बैठना नामुमकिन है. कार के किनारों पर वेल्डिंग और कटिंग के निशान साफ दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शख्स इसे आराम से चला रहा है. गाड़ी साइज में छोटी हुई है, लेकिन इंजन की आवाज और गति से लगता है कि यह रोड पर पूरी तरह फिट है. वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट captan_sahab_404 से शेयर किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "मेरे छोटे दोस्त के लिए", जिसने सोशल मीडिया पर खूब हंसी और कमेंट्स बटोर लिए. कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह कार बच्चों के लिए बनाई गई है या किसी साइज टेस्ट के लिए. कुछ ने लिखा कि इस तरह का जुगाड़ सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है. यूजर्स ने इसे "मारुति 400" कहा, तो कुछ ने इसे टॉम एंड जेरी की कार बता दिया.

इंजीनियरिंग या देसी जुगाड़?

कुछ लोग इस कार को इंजीनियरिंग का कमाल बता रहे हैं, जबकि कई इसे देसी जुगाड़ कहकर तारीफ कर रहे हैं. लोग इस बात से हैरान हैं कि पुरानी कार को काटने के बाद भी यह इतनी आसानी से चल रही है. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग इसे देखने और शेयर करने में जुट गए हैं. यह कार सच में देसी क्रिएटिविटी का बेमिसाल उदाहरण बन गई है.