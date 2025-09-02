शख्स ने Maruti 800 को बीच से काटकर बनाया 'अद्धा', वायरल Video देख यूजर्स का चकरा गया माथा
Advertisement
trendingNow12906588
Hindi Newsजरा हटके

शख्स ने Maruti 800 को बीच से काटकर बनाया 'अद्धा', वायरल Video देख यूजर्स का चकरा गया माथा

Viral Video: एक शख्स ने पुरानी नीली मारुति 800 को बीच से काटकर सिर्फ दो लोगों के बैठने लायक बना दिया. वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, जिसमें गाड़ी रोड पर आराम से चलती नजर आ रही है. यूजर्स ने इसे "मारुति 400" कहा और देसी जुगाड़ व इंजीनियरिंग की तारीफ की.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शख्स ने Maruti 800 को बीच से काटकर बनाया 'अद्धा', वायरल Video देख यूजर्स का चकरा गया माथा

सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब जुगाड़ और देसी इनोवेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार का वीडियो सच में हैरान कर देने वाला है. वीडियो में एक शख्स ने अपनी पुरानी नीली मारुति 800 को बीच से काटकर छोटा कर दिया और इसे सिर्फ दो लोगों के बैठने लायक बना दिया. गाड़ी का आकार आधा जरूर हो गया है, लेकिन रोड पर इसकी रफ्तार और चाल-ढाल देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए. वीडियो देखने के बाद लोग इसे मजाक में "मारुति 400" कहने लगे हैं.

मारुति 800 है या 400

वीडियो में देखा जा सकता है कि नीली मारुति 800 का पिछला हिस्सा पूरी तरह काट दिया गया है. अब यह गाड़ी सिर्फ ड्राइवर और एक पैसेंजर के लिए बनी है. चार लोग इसमें बैठना नामुमकिन है. कार के किनारों पर वेल्डिंग और कटिंग के निशान साफ दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शख्स इसे आराम से चला रहा है. गाड़ी साइज में छोटी हुई है, लेकिन इंजन की आवाज और गति से लगता है कि यह रोड पर पूरी तरह फिट है. वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट captan_sahab_404 से शेयर किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "मेरे छोटे दोस्त के लिए", जिसने सोशल मीडिया पर खूब हंसी और कमेंट्स बटोर लिए. कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह कार बच्चों के लिए बनाई गई है या किसी साइज टेस्ट के लिए. कुछ ने लिखा कि इस तरह का जुगाड़ सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है. यूजर्स ने इसे "मारुति 400" कहा, तो कुछ ने इसे टॉम एंड जेरी की कार बता दिया.

इंजीनियरिंग या देसी जुगाड़?

कुछ लोग इस कार को इंजीनियरिंग का कमाल बता रहे हैं, जबकि कई इसे देसी जुगाड़ कहकर तारीफ कर रहे हैं. लोग इस बात से हैरान हैं कि पुरानी कार को काटने के बाद भी यह इतनी आसानी से चल रही है. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग इसे देखने और शेयर करने में जुट गए हैं. यह कार सच में देसी क्रिएटिविटी का बेमिसाल उदाहरण बन गई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
टाइम बम पर बैठा जम्मू-कश्मीर? वैज्ञानिकों ने बताए वो इलाके, जहां मौत का खतरा ज्यादा
jammu cloud burst
टाइम बम पर बैठा जम्मू-कश्मीर? वैज्ञानिकों ने बताए वो इलाके, जहां मौत का खतरा ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
weather update
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
PM Modi
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
aap
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
maratha reservation protest
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
Maratha Reservation Movement
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
;