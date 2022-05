शख्स ने रात ढाई बजे 100 नंबर पर मिलाया फोन, पुलिस से पूछा- 2 बोतल बीयर मिलेगी क्या?

Telangana man Asked To Get Two Bottles Of Beer: कभी-कभी कुछ लोग नशे की लत में कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करता. शराब की तलब में एक शख्स ने ऐसा चौंकाने वाला काम किया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. एक 22 वर्षीय व्यक्ति ने शुक्रवार की सुबह 2:30 बजे 100 डायल किया और पुलिस से उसे दो बोतल बीयर लाने को कहा. घटना तेलंगाना (Telangana) के विकाराबाद जिले (Vikarabad District) की है.

पुलिस को फोन लगाकर दो बोतल बीयर लाने को कहा

हैदराबाद में रहने वाले दौलताबाद के मूल निवासी मधु के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने 100 डायल किया और दावा किया कि वह संकट में था क्योंकि लोगों का एक समूह उस पर हमला करने की धमकी दे रहा था. गश्ती दल मौके पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे नशे की हालत में पाया. पास ही एक कार्यक्रम चल रहा था. जब पुलिस ने उसकी समस्या के बारे में पूछताछ की, तो उसने उनसे दो बोतल बीयर लाने को कहा. पुलिस द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद मधु की काउंसलिंग की गई और उसे छोड़ दिया गया.

कुछ दिन पहले भी हुई थी कुछ ऐसी ही घटना

पिछले दिनों कुछ ऐसी ही एक घटना सामने आई थी. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन में एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और आबकारी विभाग को एक लिखित शिकायत भेजी कि दो बोतल शराब पीने के बाद भी उसे नशा नहीं हुआ. उन्होंने अपनी शिकायत के साथ शराब की बची हुई बोतलें भी सबूत के तौर पर पेश कीं. जब उनकी शिकायत पर कोई जांच नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि वह उपभोक्ता फोरम का रुख करेंगे.