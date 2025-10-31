Advertisement
10 मिनट के बाद दोबारा जिंदा हो गया शख्स, उठते ही सबसे पहले किया...

Shocking Viral News: क्या आपने कभी सुना है कि कोई मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गया हो. आप भी सोच रहे होंगे कि मरने के बाद भला कौन जिंदा होता है. लेकिन 42 साल के मैथ्यू के साथ ये चमत्कार हुआ है. जिंदा होने के बाद सबसे पहले ये काम किया.

 

Oct 31, 2025
10 मिनट के बाद दोबारा जिंदा हो गया शख्स, उठते ही सबसे पहले किया...

Viral News: इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है, ये किसी को नहीं पता. लेकिन कई बार मरकर जिंदा होने के किस्से सामने आते हैं. इस बार ये चमत्कार 42 साल के मैथ्यू के साथ हुआ है जो 10 मिनट के लिए मौत के मुंह में चले गए और फिर वापस भी आ गए. जब वो होश में आए तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टरों को धन्यवाद कहा.

सांस लेने में दिक्कत
बात अगस्त 2023 की है जब इंग्लैंड के रोमफोर्ड में रहने वाले 42 वर्षीय मैथ्यू एलिक को सांस लेने में दिक्कत और पैरों में सूजन महसूस हुई. मैथ्यू दो बच्चों के पिता हैं. जब उनकी हालत खराब हुई तो उन्हें एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल ले जाया गया. हॉस्पिटल पहुंचते ही मैथ्यू को पल्मोनरी एम्बोलिज्म (Pulmonary Embolism) की वजह से हार्ट अटैक आ गया. "आपको बता दें कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म वो जानलेवा स्थिति है जब खून का थक्का टूटकर खून के बहाव से फेफड़ों में आकर रुक जाता है और फेफड़ों की रक्त वाहिका को रोक देता है."
यह भी पढ़ें: कभी देखा है इतना बड़ा मुर्गा? वजन और हाइट जानकर आ जाएगा चक्कर

 

हॉस्पिटल में आया हार्ट अटैक
हार्ट अटैक आते ही मैथ्यू जमीन पर गिर पड़े. डॉक्टरों ने उन्हें डेड घोषित कर दिया, लेकिन साथ साथ बचाने की कोशिश भी करते रहे. इस दौरान डॉक्टरों ने डिफाइब्रिलेटर का यूज किया और मैथ्यू को इतनी जोर से सीपीआर दिया कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई. डॉक्टरों के प्रयास से वे होश में आ गए, सब हैरान थे कि ये वहीं शख्स है जिसे कुछ देर पहले डेड घोषित कर दिया था. जब वे होश में आ गए तो डॉक्टरों ने उन्हें तीन दिन कृत्रिम कोमा (Induced Coma) में रखा और कई ऑपरेशन किए.
यह भी पढ़ें: महासागर में टिक-टिक करता 'टाइम बम'! फटा तो बदल देगा दुनिया का मौसम, वैज्ञानिक बोले...

 

डॉक्टरों ने किया खुलासा
जब मैथ्यू का इलाज पूरा हो गया तो वे डॉक्टरों को भूले नहीं, बल्कि हैमरस्मिथ हॉस्पिटल जाकर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से मुलाकात की और उनको धन्यवाद बोला. डॉक्टरों ने खुलासा किया कि उनके शरीर का 85 प्रतिशत हिस्सा खून के थक्कों से भर गया था. इतना ही नहीं डॉक्टरों के मुताबिक कुछ थक्के तो 'क्रिकेट बॉल' जितने बड़े थे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

matthew allick storyShocking Newsviral

