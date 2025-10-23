Advertisement
शिवाजी के वेश में आए शख्स ने बोला- महाराष्ट्र में रहकर मराठी नहीं आती? फिर जो हुआ उससे मचा पूरे इंडिया में बवाल

वसई किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप धारण कर पहुंचे एक व्यक्ति और सिक्योरिटी गार्ड के बीच भाषा को लेकर बड़ा विवाद हो गया. वायरल वीडियो ने महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी बहस को फिर भड़का दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:20 AM IST
शिवाजी के वेश में आए शख्स ने बोला- महाराष्ट्र में रहकर मराठी नहीं आती? फिर जो हुआ उससे मचा पूरे इंडिया में बवाल

Chhatrapati Shivaji Maharaj: महाराष्ट्र में भाषा को लेकर एक और विवाद सामने आया है. वसई किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में पहुंचे एक व्यक्ति और वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड के बीच तीखी बहस हो गई. कथित तौर पर गार्ड ने उस व्यक्ति से कहा कि वह हिंदी में बात करे और बिना अनुमति के किले से बाहर निकल जाए. बस यही बात उस व्यक्ति को नागवार गुजरी और बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

क्या सिर्फ फोटोशूट की वजह से शुरू हुआ विवाद?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह व्यक्ति पारंपरिक मराठी पोशाक में वसई किला आया था ताकि वह शिवाजी महाराज की भूमिका में एक छोटा वीडियो शूट कर सके. लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने बिना अनुमति शूटिंग रोक दी. इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया. वीडियो में व्यक्ति गार्ड से कहता दिखा, “मैं तुमसे हिंदी में सम्मान से बात कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में हो तो मराठी में बोलो.”

मराठी भाषा को लेकर क्यों हुई बहस?

वीडियो में गार्ड ने बताया कि वह मराठी नहीं जानता लेकिन जल्द सीखने की कोशिश कर रहा है. इस पर व्यक्ति ने आक्रामक लहजे में पूछा, “मराठी क्यों नहीं सीखी अभी तक?” उसने गार्ड पर यह आरोप भी लगाया कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का अपमान कर रहा है. इतना ही नहीं, उसने कहा कि तुम्हें याद रहेगा, इस वीडियो के बाद तुम फेमस भी हो जाओगे और नौकरी भी चली जाएगी.

सोशल मीडिया पर किसे मिला समर्थन और किसे विरोध?

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया. कुछ लोगों ने कहा कि गार्ड ने गलत किया क्योंकि उसने शूटिंग रोक दी, जबकि कई लोगों ने उस व्यक्ति की हरकत को शिवाजी महाराज के सिद्धांतों के खिलाफ बताया. एक यूजर ने लिखा, “मराठी सिखाने का ठेका गरीब गार्ड पर मत डालो, एजेंसी से कहो कि सिर्फ मराठी गार्ड रखें, तब देखना कितने मिलते हैं.” कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि जो व्यक्ति शिवाजी महाराज का रूप धारण करता है, उसे उनकी तरह विनम्रता और सबके प्रति सम्मान भी रखना चाहिए.” एक ने लिखा, “शिवाजी महाराज ने कभी गरीबों का अपमान नहीं किया, वे तो उनकी रक्षा के लिए जाने जाते थे.” 

ASI ने क्या कदम उठाया इस पूरे विवाद पर?

विवाद बढ़ने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि घटना की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी. इस विवाद ने महाराष्ट्र में फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है क्या भाषा गर्व की पहचान है या रिश्तों में दीवार खड़ी करने का जरिया बनती जा रही है?

