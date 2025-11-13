शादी में खुद पहुंचे भगवान वेंकटेश्वर! दूल्हा-दुल्हन को स्टेज पर दिया 'साक्षात् दर्शन', देखकर दंग रह गए मेहमान

Lord Venkateswara blessings: भारतीय शादियां अपने शाही अंदाज और भव्यता के लिए मशहूर हैं, लेकिन बेंगलुरु की एक शादी ने सबको हैरान कर दिया. वीडियो में दिखता है कि जब दूल्हा-दुल्हन वरमाला के बाद मंच पर आशीर्वाद के लिए झुके हुए हैं, तभी मंच पर भगवान वेंकटेश्वर के रूप में सजे एक व्यक्ति का आगमन होता है. लोग कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं मानो कोई चमत्कार हुआ हो.

कैसा था ये ‘दिव्य’ सीन शादी के मंच पर?

वीडियो में मंच को मंदिर की तरह सजाया गया है. सुनहरे मुकुट, फूलों की माला और पारंपरिक पोशाक में सजा व्यक्ति जब मंच पर चढ़ता है, तो स्मोक इफेक्ट और रोशनी पूरे माहौल को पौराणिक बना देते हैं. जैसे ही वह जोड़े के पास पहुंचता है, वह फूल बरसाकर उन्हें आशीर्वाद देता है. दूल्हा-दुल्हन श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं और आतिशबाजी की चमक उस पल को और खास बना देती है.

क्या थी इस वीडियो के साथ लिखी मज़ेदार लाइन?

इस वायरल वीडियो के साथ लिखा, “हम: हमें सिंपल शादी चाहिए. माता-पिता: हां बेटा, बस भगवान के आशीर्वाद वाली छोटी सी सेरेमनी. और फिर भगवान के आशीर्वाद ऐसे आए!” इस मजेदार कैप्शन ने यूजर्स को हंसा दिया और वीडियो को और वायरल बना दिया.

लोगों ने इस अनोखी रस्म पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

10 नवंबर को शेयर हुए इस वीडियो को अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस पर मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ ने इसे थोड़ा ज़्यादा बता दिया. एक यूजर ने लिखा, “अचरज है कि इन्हें लगता है कि किसी अजनबी के भगवान बनकर आने से आशीर्वाद ज्यादा पवित्र हो जाता है.” एक और ने कहा, “लगता है अब भगवान भी वीआईपी मोड में आ रहे हैं!”

जहां कुछ लोग इसे श्रद्धा का नया अंदाज बता रहे हैं, वहीं कई इसे शादी को तमाशा बनाने वाला चलन कह रहे हैं. एक व्यक्ति ने तो लिखा, “अगर ऐसा चलता रहा, तो एक दिन भगवान खुद आकर कहेंगे बस करो अब.”