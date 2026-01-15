छिपकली को पहना दी लेडीज कुर्ती! इंटरनेट पर मचाया तहलका; यूजर्स बोले- पजामा भी...

Chipkali Ka Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. सोशल मीडिया पर पालतू और आवारा जानवरों के फनी वीडियो की भरमार है. आज तक आपने ठंड से बचने के लिए कुत्ते और बिल्लियों को कपड़े पहनाते देखा होगा, कई लोग अपनी गाय या भैंस को भी ठंड से बचाने के लिए टांट का बोरा ढक देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी छिपकली को कपड़े पहने देखा है. जी हां, सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने छिपकली की ड्रेस बना दी. आप भी देखें ये मजेदार और हैरान कर देने वाली वीडियो.

वीडियो में किया गया ये दावा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स हाथ में छोटी सी ड्रेस कपड़े हुए है और कैमरे में दिखाकर कहता है कि ये मैने अपने हाथ से बनाई है. इसके बाद वो कहता है कि इंसानों के लिए तो हजारों डिजाइन मिलते हैं, तो छिपकली के लिए क्यों नहीं. इसके बाद वीडियो में छिपकली एक लेडीज कुर्ता पहने नजर आती है. शख्स कहता है, ये है भारत की पहली छिपकली की ड्रेस छोटी सी कुर्ती बनाई है मैंने. पहली बार इंडिया में छिपकली की हैंडमेड ड्रेस और कीमत है सिर्फ 20 रुपये. छिपकली को लेडीस सूट में देखना अपने आप में बड़ी बात है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स पजामा पहनाने की बात कर रहे हैं. कुछ यूजर्स बाकी कलेक्शन भी देखना चाहते हैं. कई यूजर्स दूसरे जानवरों के कपड़े बनाने के लिए भी कहते हैं. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है. ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई हो सकती है जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nexusamit_official नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 8 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई विंटर कलेक्शन दिखाओ." दूसरे यूजर ने लिखा, "क्या आपके पास चींटी और मेंढक के लिए ड्रेस है." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई पजामा भी बनवाओ." चौथे यूजर ने लिखा, "भाई ब्राइडल कलेक्शन दिखाओ." पांचवे यूजर ने लिखा, "भैया आपका टैलेंट सिर आंखों पर, पर मैं छिपकली को पकड़कर पहनाउंगी कैसे?"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.