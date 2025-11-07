Advertisement
ये कैसी सनक...? ब्रेकफास्ट में 110 कच्चे अंडे पी गया ये शख्स, बोला- यही तो सेहत का राज...

Viral Video: उज्बेकिस्तान का एक शख्स कैमरे के सामने 110 कच्चे अंडे एक ही सांस में पी जाता है और दावा करता है​ कि इससे बॉडी बनती है और ऐसा करने से जवान और फिट महसूस होता है. 110 अंडे पीना उसका रोज का नाश्ता है. वीडियो देखकर आप भी माथे में हाथ मार लेंगे.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:35 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब कारणों से लोग वायरल होते रहते हैं. सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो शख्स नाश्ते में 110 कच्चे अंडे पीता है और दावा करता है कि वो सालों से ​बीमार नहीं पड़ा है. वीडियो देखकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे.

कैसे पी गया 110 अंडे?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @nexta_tv नाम के वेरिफाइड हैंडल से एक वीडियो 6 नवंबर को पोस्ट किया जाता है. वीडियो में एक शख्स बड़े बर्तन में बहुत सारे कच्चे अंडे पीता नजर आता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा होता है, ब्रेकफास्ट में कॉफी भूल जाइए, उज्बेकिस्तान का एक शख्स हर रोज नाश्ते में 110 कच्चे अंडे पीता है. उसका दावा है कि इससे मांसपेशियां बनती हैं, हालांकि वीडियो में दिख रहे शरीर पर कोई खास मसल्स नहीं दिखती है. इस शख्स के अनुसार 110 कच्चे अंडे पीने से सहन शक्ति बढ़ती है और पूरा दिन एनर्जी मिलती है. उस शख्स का दावा है कि वह कई सालों से बीमार नहीं पड़ा है. इतना ही नहीं हस समय खुद को यंग और हेल्दी फील करता है.
शख्स ने किये ये बड़े दावे
वीडियो में उज्बेकिस्तान का एक शख्स दिखाई देता है जो बड़ी ही बेफिक्री से अंडों से भरे बड़े बर्तन को उठाता है और दावा करता है कि ये तो उसका राज का नाश्ता है और इससे मसल्स बनती है. वीडियो में दिखता है कि बर्तन में 110 कच्चे अंडे हैं और ये शख्स बर्तन को मुंह से लगाता है और धीरे सारे अंडे पी जाता है. इतना ही नहीं, इस शख्स ने एक और दावा किया कि वो सालों से बीमार भी नहीं पड़. इतने अंडे पीने से वो खुद को जवान और हेल्दी महसूस करता है. अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ज्यादातर यूजर मजाक बना रहे है. ये पोस्ट 6 नवंबर को @nexta_tv नाम के हैंडल से शेयर किया गया और आज 7 नवंबर को 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

