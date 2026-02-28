दोस्त से लगी शर्त! गिलास भरकर मोमोज की चटनी डकार गया शख्स, वीडियो हुआ वायरल

Shocking Video: यूं तो सोशल मीडिया पर मस्ती भरे वीडियो वायरल होते रहते हैं. दोस्ती में मस्ती मजाक चलता है. दोस्त एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं. इसके अलावा कुछ क्रेजी या अनोखा काम करने के लिए एक दूसरे से शर्त भी लगा लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स 100 रुपये के मोमोज के चक्कर में गिलास भर कर तीखी चटनी पी जाता है. इस दौरान बाकी शर्त लगाने वाला दोस्त देखता रह गया.

शर्त हारने के बाद ये था दोस्त का रिएक्शन

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ दोस्त पार्टी कर रहे हैं. इस दौरान एक दोस्त शर्त लगाता है कि यदि दूसरा दोस्त मोमोज की चटनी पी जाता है तो वो 100 रुपये के मोमोज खिलाएगा. फिर क्या था, एक दोस्त ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और तुरंत मोमोज की चटनी से भरा गिलासा उठाया और गटक गया. शर्त लगाने वाला दोस्त देखता रह गया. ये सब देखकर शर्त लगाने वाले का चेहरा उतर गया. चेहरे पर फेक हंसी साफ नजर आ रही है. शर्त हारने के बाद दोस्त से मोमोज मंगाने के लिए कहा गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो इंस्टाग्राम पर @deepak_vilongar33 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 11 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं और सैंकड़ों लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, 'भाई सुबह की वीडियो भी पोस्ट कर दो.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'शर्त हारते ही चेहरा उतर गया.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'बात 100 रुपये के मोमोज की नहीं, बात इज्जत की है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.