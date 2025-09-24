कमाल है... कपड़े ही पहनना भूल गए अंकल, ऐसे ही लेकर निकल गए स्कूटी
Viral Video: आपने लोगों को पर्स, फोन, चाबी या रूमाल भूलते हुए देखा होगा, लेकिन ये शख्स तो कपड़े ही पहनना भूल गया और ऐसे ही स्कूटी लेकर निकल गया. स्कूटी वाले अंकल का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:14 PM IST
Viral Video: कुछ लोग इतने खुराफात होते हैं कि उनकी हरकतें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. कई वीडियो तो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. जिसमें एक शख्स स्कूटी पर जा रहा है. इस वीडियो में ट्विस्ट ये है कि स्कूटी सवार व्यक्ति ने हेलमेट तो लगा रखा है, लेकिन कपड़े नहीं पहन रखे हैं.

क्यों वायरल हो रहा ये वीडियो?
कई वीडियो हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देते हैं. कुछ लोग ज्यादा ही क्रिएटिविटी कर देते हैं. कई लोग अलग दिखने के लिए अनोखी हरकतें करके वायरल हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं, उसे देखकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे. एक व्यक्ति कपड़े पहनना ही भूल गया और ऐसे ही स्कूटी लेकर निकल गया. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स स्कूटी पर जा रहा है. वीडियो किसी फ्लाईओवर का है जिसको पीछे चल रहे कार सवार ने अपने कैमरे से शूट किया है. 
क्या पहनकर निकला ये शख्स?

वीडियो में एक शख्स सिर्फ चड्डी बनियान में स्कूटी लेकर निकल गया है. इस वीडियो में इससे भी मजे की बात ये है कि वो शख्स कपड़े पहनना भूल गया, लेकिन हेलमेट लगाना नहीं भूला है. चड्डी बनियान के ऊपर सीधा हेलमेट दिखाई देता है. अब ये अंकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. पीछे चल रही कार में सवार किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया.
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vikki_chaudhaar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 9 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, 17 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में काफी मजे लिए हैं. एक यूजर ने लिखा, "कपड़े बारिश की वजह से स्कूटी में रख लिए होंगे." इसके अलावा पूरा कमेंट बॉक्स हंसने वाले इमोजी से भरा हुआ है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

