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Hindi Newsजरा हटकेलड़के ने गटक लिए पूरे 50 गोलगप्पे, पानीपुरी चैलेंज में जीत लिया 2500 रुपये का नगद इनाम; देखें Video

लड़के ने गटक लिए पूरे 50 गोलगप्पे, पानीपुरी चैलेंज में जीत लिया 2500 रुपये का नगद इनाम; देखें Video

Man Eaten 50 Golgappa In A Challenge: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें कंटेंट क्रिएटर साहिल खान सड़क पर लोगों से 50 गोलगप्पे खाने का सवाल पूछ रहे हैं. पहले कोई भी उनका चैलेंज नहीं लेता है. अंत में एक लड़का इसके लिए तैयार होता है. चैलेंज में हर गोलगप्पे के हिसाब से 50 रुपये देने की बात भी कही गई है. लड़का गोलगप्पे खाने का चैलेंज पूरा करके 2500 रुपये जीत लेता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 12:14 PM IST
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Image credit: instagram/@sahilkhan_nt
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Man Eaten 50 Golgappa In A Challenge: भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, जिसे गोलगप्पे पसंद न हों. कहीं इन्हें पानीपुरी कहा जाता है, तो कहीं फुचका और गुपचुप. खट्टा-मीठा पानी और मसालेदार स्वाद लोगों को बार-बार गोलगप्पे के ठेले तक खींच ही लाता है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर गोलगप्पों से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींच लिया है. वायरल वीडियो में एक लड़का 50 गोलगप्पे खाने का चैलेंज पूरा करके 2500 रुपये जीत लेता है. सबसे मजेदार बात यह है कि शुरुआत में कोई भी यह चैलेंज लेने को तैयार नहीं था, लेकिन आखिर में एक लड़के ने हिम्मत दिखाई और फिर ऐसा कमाल कर दिया कि चैलेंज देने वाला भी हैरान रह गया.

सड़क पर लोगों को दिया गया मजेदार चैलेंज

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कंटेंट क्रिएटर साहिल खान सड़क पर लोगों से 50 गोलगप्पे खा लोगे... यह सवाल पूछते नजर आ रहे हैं. शुरुआत में लोग इसे मजाक समझते हैं और मना कर देते हैं. लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि गोलगप्पे खाने के बदले पैसे भी मिलेंगे, तब लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगती है. वीडियो में साहिल बताते हैं कि अगर कोई 50 गोलगप्पे खा लेता है, तो उसे हर गोलगप्पे के हिसाब से 50 रुपये दिए जाएंगे. इस हिसाब से पूरा चैलेंज खत्म करने वाले को सीधे 2500 रुपये मिलते.

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लड़के ने दिखाया गोलगप्पों के लिए असली प्यार

काफी देर बाद एक लड़का इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो जाता है. शुरुआत में लोगों को लगता है कि शायद वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा. लेकिन जैसे-जैसे गोलगप्पों की गिनती बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे लोगों की हैरानी भी बढ़ने लगती है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़का एक के बाद एक गोलगप्पे खाता चला जा रहा है. 20, 25 और फिर 35 गोलगप्पों तक पहुंचने के बाद भी वह रुकता नहीं. इस दौरान साहिल खान भी मजाकिया अंदाज में उसे बीच-बीच में टोकते रहते हैं. लेकिन लड़के का पूरा फोकस सिर्फ चैलेंज खत्म करने पर होता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आखिरकार जीत ही लिए 2500 रुपये

जब लड़का 45 गोलगप्पों तक पहुंचता है, तब वहां मौजूद लोग भी उसे चीयर करने लगते हैं. आखिरकार वह 50वां गोलगप्पा भी खत्म कर देता है और चैलेंज जीत जाता है. इसके बाद साहिल खान को उसे पूरे 2500 रुपये देने पड़ते हैं. वीडियो में लड़के की खुशी साफ दिखाई देती है. वहीं, आसपास मौजूद लोग भी उसकी तारीफ करते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे इंफ्लूएंसर हमारे शहर क्यों नहीं आते? दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि 50 क्या, मैं तो 60 गोलगप्पे खा लूं. कुछ लोगों ने अपने पुराने गोलगप्पे खाने का रिकॉर्ड भी शेयर किया. एक यूजर ने लिखा कि उसने एक बार 45 गोलगप्पे खाए थे. वहीं, कई लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कोई एक बार में इतने गोलगप्पे कैसे खा सकता है.

इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

गोलगप्पे से जुड़ा यह मजेदार चैलेंज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग न सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, बल्कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं. खाने से जुड़े ऐसे वीडियो अक्सर इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लेते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. भारत में गोलगप्पे सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा स्वाद बन चुके हैं. शायद यही वजह है कि इस वीडियो को देखकर लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा है और चेहरे पर मुस्कान भी.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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