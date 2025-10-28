जो चना आप रोज हेल्दी समझकर खाते हैं, वही बन सकता है कैंसर का कारण? Video में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा

Roasted Chickpeas Video: भारत में फूड मिलावट अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है. सब्जियों पर केमिकल की चमक और फलों पर वैक्स की परत के बाद अब लोगों के भरोसेमंद स्नैक ‘भुना चना’ पर भी सवाल उठ गए हैं. एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि मार्केट में बिकने वाले ये चने केमिकल से रंगे जाते हैं, जो लंबे समय में कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन सकते हैं.

क्या बताया उस शख्स ने वीडियो में?

वीडियो की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है जो कहता है, “मार्केट में बिकने वाले ज्यादातर भुने चने असली नहीं हैं.” वह बताता है कि असली चने और नकली में फर्क उनके रंग और बनावट से किया जा सकता है. बाजार वाले चने जरूरत से ज्यादा पीले, बड़े और बहुत ज्यादा कुरकुरे होते हैं. उंगलियों से दबाने पर ये झट से पाउडर में बदल जाते हैं, जबकि असली चना ऐसा नहीं करता.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

क्या है वह केमिकल जिससे किया जा रहा है चने का रंग बदलना?

उस व्यक्ति ने बताया कि इन चनों पर ‘Auramine’ नाम का केमिकल लगाया जाता है, जो हल्दी जैसा पीला दिखता है. इसे पानी में घोलकर चनों पर चढ़ा दिया जाता है ताकि वे ताजे और आकर्षक दिखें. लेकिन यह चमक सिर्फ दिखावे की होती है, अंदर से यह शरीर के लिए बेहद हानिकारक है. लंबे समय तक ऐसे चने खाने से शरीर में टॉक्सिक कंपाउंड्स बन सकते हैं जो कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं.

कैसे पहचानें असली और नकली भुना चना?

वीडियो में इस मिलावट से बचने के लिए आसान तरीका भी बताया गया है. असली चना आकार में छोटा होता है, उसका रंग नेचुरल ब्राउन होता है और वह आसानी से टूटता नहीं. जबकि नकली चना चमकीला पीला और बहुत कुरकुरा होता है. सलाह दी गई है कि लोग घर पर खुद चना भूनें या किसी भरोसेमंद जगह पर अपनी आंखों के सामने भुनवाएं.

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

सोशल मीडिया पर कैसे गूंजा लोगों का गुस्सा?

यह वीडियो 24 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और अब तक तीन मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है. एक यूजर ने लिखा, “हर चीज में मिलावट है और सरकार बस टैक्स लेने में लगी है.” दूसरे ने कहा, “अगर हर खाना मिलावटी है, तो अब खाएं तो खाएं क्या?” वहीं एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “बात तो सही है, लेकिन पेट भी तो भरना है.” इस वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो चीज़ें वे रोज हेल्दी मानकर खाते हैं, उनमें भी छिपी हो सकती है जानलेवा मिलावट. यह खबर वायरल वीडियो के आधार पर प्रकाशित की गई है. इसकी पुष्टि जी न्यूज नहीं करता है.