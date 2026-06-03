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Hindi Newsजरा हटकेजिम में कसरत करने पहुंचे शख्स को लगी ऐसी तगड़ी नींद, बन गया दुनिया का सबसे लंबा वर्कआउट रिकॉर्ड!

जिम में कसरत करने पहुंचे शख्स को लगी ऐसी तगड़ी नींद, बन गया दुनिया का सबसे लंबा 'वर्कआउट' रिकॉर्ड!

Gym Viral Video: चीन के एक जिम से बेहद मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक शख्स वॉर्म-अप करते-करते सो गया और करीब 7 घंटे तक वहीं सोया रहा. स्टाफ ने जगाने के बजाय उसे मैट ओढ़ा दी. देखें वायरल वीडियो.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:26 AM IST
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जिम में कसरत करने पहुंचे शख्स को लगी ऐसी तगड़ी नींद, बन गया दुनिया का सबसे लंबा 'वर्कआउट' रिकॉर्ड!

Man Falls Asleep In Gym: आजकल लोग फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहते हैं. सुबह-सुबह उठकर जिम जाना, पसीना बहाना और खुद को फिट रखना हर किसी का सपना होता है. लेकिन क्या आपने कभी किसी को जिम के फर्श पर ही खर्राटे मारते देखा है? सोशल मीडिया पर चीन का एक ऐसा ही बेहद मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. यहां एक भाईसाहब जिम में कसरत करने तो आए थे, लेकिन वॉर्म-अप करते-करते उन्हें ऐसी तगड़ी नींद आई कि वो वहीं ढेर हो गए. इसके बाद जो हुआ, उसने इंटरनेट की जनता को हंसने पर मजबूर कर दिया है.

वॉर्म-अप करते-करते आ गई नींद

मामला चीन के एक जिम का है, जहां यह शख्स रोज की तरह अपनी फिटनेस बनाने पहुंचा था. जिम में कदम रखते ही उसने सोचा कि कसरत शुरू करने से पहले थोड़ा वॉर्म-अप कर लिया जाए. वो फर्श पर लेटा और स्ट्रेचिंग करने लगा. लेकिन लगता है कि वह रात को सोया नहीं था या फिर जिम का फर्श उसे अपने घर के बेड से ज्यादा आरामदायक लगा. वॉर्म-अप करते-करते ही उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया.

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7 घंटे तक नहीं खुली आंख

अब आप सोच रहे होंगे कि कोई जिम में कितनी देर सो सकता है? पांच मिनट, दस मिनट या आधा घंटा? लेकिन इस भाईसाहब ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया. वो पूरे 7 घंटे तक जिम के फर्श पर ही सोए रहे. जिम में लोग आते रहे, भारी-भरकम डंबल्स उठाते रहे, म्यूजिक बजता रहा, लेकिन भाईसाहब की नींद में कोई खलल नहीं पड़ा. वो पूरी दुनिया से बेखबर होकर चैन की बंसी बजा रहे थे.

 

 

जिम स्टाफ ने जगाने के बजाय उड़ाया कंबल

इस पूरे मामले में सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब जिम के स्टाफ और वहां मौजूद दूसरे लोगों की नजर इस 'स्लीपिंग ब्यूटी' पर पड़ी. अमूमन लोग ऐसे में किसी को जगा देते हैं, लेकिन यहां का स्टाफ बड़ा ही दयालु निकला. उन्होंने शख्स की नींद खराब करना ठीक नहीं समझा. उन्होंने बकायदा एक योगा मैट उठाई और भाईसाहब के ऊपर कंबल की तरह डाल दी ताकि उन्हें ठंड न लगे. इसके बाद तो वो और भी सुकून से सोते नजर आए.

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जिम के बीचों-बीच सो रहे इस शख्स का वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, यह देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. यूजर्स इस पर बड़े ही मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भाई ने फिटनेस और रिकवरी के बीच परफेक्ट बैलेंस ढूंढ लिया है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह अब तक का सबसे बेस्ट वर्कआउट है, जिसमें कैलोरी बर्न हो न हो, सुकून पूरा मिलता है.'

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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