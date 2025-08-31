Viral Video: शख्स ने हाथी को दी बीयर, आगे बढ़ा दी सूंड और फिर... वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Man Feeding Beer to Elephant Video Viral: हाथी की वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आता है जिसमें उनकी मस्ती और रहने के तरीके को देखकर लोग खूब खुश होते हैं. हालांकि, इस बार जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि हर एक यूजर भड़का हुआ नजर आ रहा है. एक शख्स हाथी के साथ ऐसी हरकत दिख रहा है जिससे इंसानियत शर्मशार हो सकती है. बेजुबां को शराब पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स जानवर को शराब पिला रहा है. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि पहले शख्स खुद बीयर की कैन से दो-तीन घूंट पिता है और फिर हाथी को भी पिलाने के लिए बीयर की कैन आगे कर देता है. बेजुबां हाथी को क्या ही पता कि जिसे पीने के लिए वो अपनी सूंड आगे बढ़ा रहा है वो असल में एक जहर की तरह है.वो शख्स, हाथी को कैन से सारी बीयर पिला देता है.

स्पेनिश पर्यटक ने पिलाई हाथी को बीयर

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर @MustShareNews ने वीडियो को साझा किया गया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा ‘केन्या में एक स्पेनिश पर्यटक ने हाथी को बीयर पिलाई केन्या वन्यजीव सेवा और संबंधित अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं.’ इस स्पेनिश पर्यटक के खिलाफ केन्या वन्यजीव सेवा एक्शन ले सकती है. फिलहाल, इस मामले की जांच की जा रही है.

Spanish tourist in Kenya gives beer to elephant The incident is being investigated by the Kenya Wildlife Service and the relevant authorities. pic.twitter.com/teut0sYhax — MustShareNews (@MustShareNews) August 29, 2025

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

वायरल वीडियो को देखकर यूजर्स भड़के हुए नजर आए और सभी ने शख्स को लेकर नाराजगी जताई कि कैसे कोई इस तरह से किसी बेजुबान जानवर को नशे की चीज दे सकते हैं. कमेंट सेक्शन में भड़के यूजर्स की लाइन लग गई. एक यूजर ने कमेंट किया- यह आदमी मूर्ख और बेवकूफ है. दूसरे यूजर ने लिखा कि जानवरों का मजाक मत उड़ाओ और पर्यटक को सजा दो. जबकि, कुछ यूजर्स का कहना है कि हाथी को शराब पिलाने से उसे समस्या हो सकती है और वो बीमार भी पड़ सकता है.

