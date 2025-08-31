Viral Video: शख्स ने हाथी को दी बीयर, आगे बढ़ा दी सूंड और फिर... वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा बवाल!
Advertisement
trendingNow12903352
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video: शख्स ने हाथी को दी बीयर, आगे बढ़ा दी सूंड और फिर... वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Man Feeding Beer to Elephant Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हाथी को बीयर पिलाते हुए दिख रहा है और फिर... आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: शख्स ने हाथी को दी बीयर, आगे बढ़ा दी सूंड और फिर... वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Man Feeding Beer to Elephant Video Viral: हाथी की वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आता है जिसमें उनकी मस्ती और रहने के तरीके को देखकर लोग खूब खुश होते हैं. हालांकि, इस बार जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि हर एक यूजर भड़का हुआ नजर आ रहा है. एक शख्स हाथी के साथ ऐसी हरकत दिख रहा है जिससे इंसानियत शर्मशार हो सकती है. बेजुबां को शराब पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स जानवर को शराब पिला रहा है. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि पहले शख्स खुद बीयर की कैन से दो-तीन घूंट पिता है और फिर हाथी को भी पिलाने के लिए बीयर की कैन आगे कर देता है. बेजुबां हाथी को क्या ही पता कि जिसे पीने के लिए वो अपनी सूंड आगे बढ़ा रहा है वो असल में एक जहर की तरह है.वो शख्स, हाथी को कैन से सारी बीयर पिला देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेनिश पर्यटक ने पिलाई हाथी को बीयर

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर @MustShareNews ने वीडियो को साझा किया गया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा ‘केन्या में एक स्पेनिश पर्यटक ने हाथी को बीयर पिलाई केन्या वन्यजीव सेवा और संबंधित अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं.’ इस स्पेनिश पर्यटक के खिलाफ केन्या वन्यजीव सेवा एक्शन ले सकती है. फिलहाल, इस मामले की जांच की जा रही है.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

वायरल वीडियो को देखकर यूजर्स भड़के हुए नजर आए और सभी ने शख्स को लेकर नाराजगी जताई कि कैसे कोई इस तरह से किसी बेजुबान जानवर को नशे की चीज दे सकते हैं. कमेंट सेक्शन में भड़के यूजर्स की लाइन लग गई. एक यूजर ने कमेंट किया- यह आदमी मूर्ख और बेवकूफ है. दूसरे यूजर ने लिखा कि जानवरों का मजाक मत उड़ाओ और पर्यटक को सजा दो. जबकि, कुछ यूजर्स का कहना है कि हाथी को शराब पिलाने से उसे समस्या हो सकती है और वो बीमार भी पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें- Video: छोटे से गणपति लेकर सड़क पर नाचते दिखे 3 नन्हे मासूम, ऐसी भक्ति को देख आपका भी खुश हो जाएगा दिल! देखें वीडियो

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoviral

Trending news

मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
;