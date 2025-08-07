Video: मगरमच्छ को मांस खिलाने नदी में उतरा युवक और फिर... देखें वायरल वीडियो

Man Feeding Meat to Crocodile: क्या आपने बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनी है? जिसमें अपने दोस्त बंदर को धोखा देकर मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए लेकर जाता है और इससे ये साफ होता है कि मगरमच्छ किसी के सगे नहीं हो सकते हैं. हालांकि, इस कहानी में बंदर की बुद्धिमानी को दर्शाया जाता है और चालाकी के साथ बंदर अपनी जान बचा लेते हैं लेकिन असल जिंदगी में मगरमच्छ के साथ खेल करना सही नहीं है. अपनी जान को हथेली पर रखकर अगर आप मगरमच्छ से प्यार करने का सोच रहे हैं तो उसकी भूख मिटाने के लिए पकवान भी आप ही बन सकते हैं.

मगरमच्छ को मांस खिलाता हुआ युवक

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मगरमच्छ को एक युवक खाना खिला रहा होता है. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे शख्स नदी के अंदर जाते हुए मगरमच्छ के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है. बार-बार उसकी तरफ मांस का टुकड़ा करता और फिर पीछे हटा लेता, ऐसा कुछ देर करने के बाद उसे मांस खाने के लिए देता.

बेहद डरावना वीडियो

जिस तरीके से युवक, मगरमच्छ के साथ मजे ले रहा था ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक डरावना वीडियो लग रहा है. हर एक पल बस ये डर कि कहीं मगरमच्छ उसी का शिकार न कर ले, लेकिन इंसान की नासमझी के सामने मगरमच्छ का सब्र जीता और जब उसे मांस का टुकड़ा खाने के लिए दिया तो उसने खा लिया.

बांग्लादेश के एक दरगाह की वीडियो

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है जिसे @mehedi.ctg2222222 नामक अकाउंट से शेयर किया गया है. बांग्लादेशी भाषा में एक कैप्शन भी लिखा है जिसका हिन्दी में मतलब है- ‘बागेरहाट स्थित खान जहान अली दरगाह पर मगरमच्छ को मांस खिलाते हुए’ इस पता चला है कि वीडियो बांग्लादेश के बागेरहाट में स्थित खान जहान अली दरगाह का है और यहां मगरमच्छ पाल रखें हैं जिन्हें खाने में मांस खिलाया जाता है.

गुस्से में आए यूजर्स

वीडियो को देखने पर कई यूजर्स काफी गुस्से में नजर आए और सभी ने युवक को लेकर तरह-तरह के कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा- ‘भाई काश तुझे भी खा लेता’ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘जनसंख्या ज्यादा हो गई लोग मरने के लिए आतूर हो रहें हैं’ तीसरे यूजर ने कमेंट किया- ‘मुझे तो मोबाइल में देखकर ही डर लग रहा है’