समुद्र किनारे आराम करते शख्स के पास आई ये अद्भुत मछली, डरने के बजाय उठाया ये शानदार कदम

Video Viral: सोशल मीडिया पर इंसान और मछली की प्यारी बॉन्डिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जा दर्शकों के दिलों को छू रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति समुद्र तट पर आराम कर रहा है. इस दौरान वहां स्टिंगरे (Stingray) आ जाती है. जिसके बाद वो शख्स डरने के बजाय स्टिंगरे को सहजता से खाना खिलाने लगता है. आप भी देखें ये प्यारा वीडियो.

स्टिंगरे (Stingray) चपटे शरीर वाली शार्क से संबंधित मछलियां हैं, जो तटों पर रहती हैं. इनकी पूंछ में एक जहरीला कांटा होता है. जिसका इस्तेमाल ये सेल्फ डिफेंस के लिए करती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स समुद्र किनारे सीढ़ियों पर आराम कर रहा है. इस दौरान वो मछलियों को खाना खिला रहा है. उसके चारों ओर बहुत सारी छोटी मछलियां नजर आ रही हैं. तभी वहां पर एक बड़े आकार की स्टिंगरे पहुंच जाती है. जिसे देखने के बाद ये शख्स डरता नहीं है, बल्कि उसके पास जाता है और पानी से डूबी सीढ़ी पर जाकर बैठ जाता है. जिससे मछली उसके पास आ सके.

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मछली ने भी जताया भरोसा

मछली भी इस शख्स की गोद में ऐसे आई जैसे कोई बच्चा भूख से मां की गोद में आ जाता है. वीडियो में दिखाई देता है कि ये शख्स स्टिंगरे से डरता नहीं है, बल्कि मां की तरह गोद में बैठाकर खाना खिलाने लगता है. ये प्यारा नजारा कैमरे में कैद हो गया और अब मीडिया पर प्यार बटोर रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

A man relaxing on the beach suddenly finds himself face to face with a giant stingray. Instead of reacting with fear, he casually feeds it. pic.twitter.com/eBHU0GkfsI — Science girl (@sciencegirl) March 20, 2026

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @sciencegirl नाक के हैंडल से पोस्ट किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, "समुद्र तट पर आराम कर रहे एक व्यक्ति का अचानक एक विशालकाय स्टिंगरे से सामना हो जाता है. डरने के बजाय, वह सहजता से उसे खाना खिलाता है." खबर लिखे जाने तक वीडियो 300 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि उन्होंने स्ट्रिंगरे मछलियों के साथ तैराकी की है. वे अद्भुत जीव हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.