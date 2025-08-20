Video: ऊंचाई से नीचे गिरा शख्स, महिला ने पहले चढ़ने में की मदद और फिर अचानक... वीडियो देखकर आप भी कहेंगे- अरे भाई करना क्या चाहते हो?

Weird Reel: इंटरनेट की दुनिया में अजीबोगरीब वीडियो देखने को भी मिलती है. कुछ तो ऐसी होती है जिसे देखकर ये समझ नहीं आता कि लोग चाहते क्या हैं. कंटेंट के नाम पर कुछ परोस देते हैं और लाखों लाइक और कमेंट्स के लिए न जाने क्या-क्या सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं. समय के साथ लोगों की पसंद भी लॉन्ग वीडियो नहीं बल्कि शॉर्ट वीडियो बन चुका है. कुछ मिनट का वीडियो ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि अच्छे-अच्छे इंसान का दिमाग चकरा जाए. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला और पुरुष को देखा जा रहा है और उनका कंटेंट कुछ ऐसा ही जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि भाई क्या बनाया है?

इस वीडियो को देखकर तारीफ नहीं बल्कि अजीब रिएक्शन देने का मन कर सकता है. सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर वीडियो को साझा किया गया है. @OGitala नामक अकाउंट से पोस्ट ये वीडियो बहुत अजीब है. इसके वायरल होने की भी क्या वजह रही होगी, शायद इसका पता लगाना भी मुश्किल ही होगा. वीडियो में एक महिला और पुरुष दिख रहा है. देख सकते हैं कि युवक ऊंचाई से नीचे गिर गया है और ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा है.

नीचे नदी है और ऊपर चढ़ने के लिए एक महिला युवक की मदद करती है. रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ाती है और अचानक जो करती है वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे.

ऊंचाई से युवक को युवती ने दिया धक्का

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि ऊंचाई से नीचे गिरा युवक रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ रहा होता है. ऐसे में महिला भी मदद करती नजर आती है और जैसे ही वो ऊपर तक पहुंच जाता है तो युवक के सीने पर एक तेज की लात मारती है और धड़ाम से युवक नीचे नदी में गिर जाता है.

Marta kya nhi karta kills what doesn't@ pic.twitter.com/TKRx0lKgLP — Omgitala (@OGitala) August 18, 2025

इस वायरल वीडियो पर लोगों के भी अजीब-अजीब कमेंट रहे. वीडियो देख आप खुद सोचेंगे कि क्या कंटेंट सोचा है या क्या दिखाना चाहते हैं. वीडियो पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट रहे. एक यूजर ने कमेंट किया- ‘रील के लिए कुछ भी करेगा.’ दूसरे यूजर का इस वीडियो पर कमेंट रहा- ‘पागल, अगला लेवल नहीं आखिरी लेवल.’ इस तरह का वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर खूब देखने को मिलता है जिसका सिर-पैर कुछ समझ ही नहीं आता है.

