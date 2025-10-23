गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने पहुंचा बॉयफ्रेंड, देख लिया ऐसा मंजर जिसे भूल पाना है नामुमकिन

Trending Photos
Reddit Heartbreak Story: रेडिट पर वायरल हुआ एक दिल दहला देने वाला पोस्ट हजारों यूजर्स को भावुक कर गया. एक युवक ने बताया कि कैसे उसकी सात साल पुरानी रिलेशनशिप धोखे और आरोपों में खत्म हो गई. उसने लिखा, “सात साल की यादें, भरोसा, लेट नाइट बातें और सपने... मुझे लगा हम हर मुश्किल पार कर लेंगे.” लेकिन कुछ दिनों से गर्लफ्रेंड का बर्ताव बदल गया था. कॉल्स का जवाब नहीं, मैसेज इग्नोर और बातचीत में ठंडापन.
क्यों सोचा उसने कि सरप्राइज से सब ठीक हो जाएगा?
उसने सोचा कि शायद गर्लफ्रेंड काम और नए शहर की वजह से परेशान है. इसलिए एनिवर्सरी के मौके पर उसने बिना बताए उससे मिलने जाने का प्लान बनाया. उसे लगा कि यह सरप्राइज उनके बीच की दूरी मिटा देगा, लेकिन जो सच्चाई उसके सामने आई, उसने उसका दिल तोड़ दिया. वह जब अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी दुनिया हिल गई. उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ किस करते हुए देख लिया. पोस्ट में उसने लिखा, “मेरा दिल ऐसे टूटा जैसे कभी जुड़ा ही नहीं था. सात साल एक झटके में मिट गए. मैं बस देखता रह गया, बिना कुछ कहे.”
23M, cheated on after 7 years found my girlfriend making out with someone else on our anniversary
byu/red_death0107 inTwentiesIndia
धोखा देने के बाद भी क्यों ठहराया उसे ही दोषी?
सबसे दर्दनाक पल वो था जब लड़की ने माफी मांगने के बजाय सारी गलती उसी पर थोप दी. उसने कहा, “अब तुम एक्साइटिंग नहीं रहे, हमारे बीच का स्पार्क खत्म हो गया.” युवक ने लिखा, “जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने मुझे दोषी ठहराया, जबकि वो खुद किसी और के साथ चली गई.” पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आए. एक यूजर ने लिखा, “भाई, उससे कुछ मत कहो. वो जानती है कि उसने गलत किया है, अब वो तुम्हें गैसलाइट कर रही है.” दूसरे ने कहा, “ऐसे लोग अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों पर थोपते हैं. तुम भाग्यशाली हो कि अब उससे दूर हो गए.” किसी ने लिखा, “7 साल बाद धोखा देना? पागलपन है यार.”
कई यूजर्स का कहना था कि यह रिश्ता टूटना दरअसल राहत है, क्योंकि ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते. एक यूजर ने लिखा, “भाई, वो तुम्हारी काबिल नहीं थी. एनिवर्सरी पर धोखा देने वाला प्यार नहीं, सजा है. अब वक्त है खुद को ठीक करने का.” इंटरनेट पर लोगों ने उसे हिम्मत दी कि वह खुद को दोषी न माने, क्योंकि असली गलती उसका भरोसा नहीं, बल्कि सामने वाले की नीयत थी.