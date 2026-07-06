/भीगी सड़क पर मिली एक गुमनाम डायरी, अंदर खोलकर देखा तो लिखी थी इश्क की दास्तां! आंखें भर आएंगी

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें एक शख्स को बारिश में भीगी हुई सड़क पर किसी की बेहद पर्सनल डायरी मिली है. इस डायरी में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि किसी की धड़कनें और यादें छिपी हैं. अब इंटरनेट पर इस डायरी के असली मालिक को ढूंढने की मुहिम शुरू हो गई है. यह पूरी कहानी आदित्य नाम के एक लड़के से जुड़ी है. आदित्य को भारी बारिश के बाद सड़क किनारे एक डायरी पड़ी हुई मिली.
डायरी पूरी तरह पानी से भीग चुकी थी. जब आदित्य ने इसे उठाया और इसके गीले पन्नों को पलटना शुरू किया, तो वह दंग रह गया. यह कोई मामूली डायरी या रोजमर्रा के हिसाब-किताब का रजिस्टर नहीं था. यह तो किसी के दिल का वह कोना था, जिसे उसने बहुत संजोकर रखा था. इसमें लिखी बातें सीधे दिल को छू लेने वाली थीं.
शायरी, स्केच और चॉकलेट के रैपर
आदित्य ने इस डायरी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि डायरी के अंदर हाथ से लिखे लव कोट्स, रोमांटिक गानों की लाइनें और खूबसूरत स्केच बने हुए हैं. इतना ही नहीं, इसमें प्यार से दिए गए चॉकलेट के रैपर्स को भी बड़ी हिफाजत से चिपकाया गया था. डायरी के हर पन्ने को देखकर साफ पता चलता है कि इसे बनाने वाले ने इसमें अपना पूरा दिल लगा दिया था. यह किसी की लव लाइफ का एक बेहद खूबसूरत और पर्सनल चैप्टर लग रहा है.
क्या यह किसी लड़की की डायरी है?
वीडियो में आदित्य हल्के-फुल्के अंदाज में कहते हैं कि यह डायरी पक्का किसी लड़की की ही होगी. उनका मानना है कि लड़के इतनी बारीकी और इतनी मेहनत से अपनी यादों की स्क्रैपबुक तैयार नहीं करते. डायरी की सजावट और उसमें की गई क्रिएटिविटी सचमुच कमाल की है. अब आदित्य ने सोशल मीडिया के लोगों से अपील की है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह डायरी उसके असली मालिक तक पहुंच सके.
इंटरनेट पर लोगों की आंखों में आए आंसू
वीडियो के कैप्शन में लिखा, "यह सच्चा प्यार है भाई. इस वीडियो को शेयर करो ताकि यह उस इंसान तक पहुंच सके जिसने इस पर इतनी मेहनत की थी." इस पोस्ट के वायरल होते ही लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया यूजर्स इसे 'यादों का खजाना' कह रहे हैं. इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के डिजिटल जमाने में भी हाथ से लिखी यादों की क्या कीमत होती है. लोग उस इंसान की क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे हैं, जिसने इसे बनाया था.
आखिर सड़क पर क्यों आई यह डायरी?
जहां बहुत से लोग डायरी को देखकर इमोशनल हो रहे हैं, वहीं कुछ लोग यह भी अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर यह डायरी सड़क पर आई कैसे. एक यूजर ने लिखा, "यादें जिन्हें उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस दिमाग का क्या जो इसे कभी नहीं भूलेगा?" एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "प्यार में पड़ी महिलाएं ऐसी ही होती हैं." वहीं एक तीसरे यूजर ने दुख जताते हुए लिखा, "वह कितनी आहत रही होगी कि उसने इसे फेंक दिया!"