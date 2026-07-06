Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /भीगी सड़क पर मिली एक गुमनाम डायरी, अंदर खोलकर देखा तो लिखी थी इश्क की दास्तां! आंखें भर आएंगी

भीगी सड़क पर मिली एक गुमनाम डायरी, अंदर खोलकर देखा तो लिखी थी इश्क की दास्तां! आंखें भर आएंगी

बारिश में भीगी सड़क पर एक शख्स को यादों से भरी एक डायरी मिली है, जिसमें प्यार के नगमे और चॉकलेट के रैपर्स चिपके हैं. अब सोशल मीडिया पर इसके मालिक की तलाश की जा रही है. जानिए क्या है पूरी भावुक कहानी.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 06, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:37 PM IST
भीगी सड़क पर मिली एक गुमनाम डायरी, अंदर खोलकर देखा तो लिखी थी इश्क की दास्तां! आंखें भर आएंगी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
4 दिन में ही फूला सोने का दम, चढ़ने के बाद अचानक सोने में बड़ी गिरावट, चांदी धड़ाम
 Gold on MCX57 min ago
2
Prambanan Temple Indonesia1 hr ago
3
Ind vs Eng1 hr ago
4
Pithoragarh Congress Leaders Expelled1 hr ago
5
Puja Tips1 hr ago