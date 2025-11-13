Advertisement
भगवान न करें ऐसी जिंदगी किसी को मिले! घर नहीं था तो फ्लाईओवर के नीचे बसा लिया ठिकाना, दंग हुए लोग

Man Sleeping Flyover Pillar: बेंगलुरु के जालहल्ली क्रॉस में एक अजीब घटना ने सबको चौंका दिया. फ्लाईओवर के खंभे के अंदर एक शख्स सोता हुआ मिला. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने शहरी गरीबी, सुरक्षा और लापरवाही पर सवाल उठाए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:50 AM IST
Homelessness In Bengaluru: बेंगलुरु के जालहल्ली क्रॉस इलाके में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने लोगों को अवाक कर दिया. फ्लाईओवर के खंभे के अंदर बने बेहद संकरे हिस्से में एक व्यक्ति आराम से सो रहा था. यह नजारा देखकर लोग रुक गए और चारों तरफ भीड़ लग गई. हर किसी के मन में एक ही सवाल था आखिर वो वहां पहुंचा कैसे?

कैसा था वो खतरनाक और तंग ठिकाना?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियो में दिखता है कि वह आदमी खंभे और पुल के स्लैब के बीच फंसी बेहद छोटी जगह में लेटा हुआ है. वहां इतनी कम जगह थी कि इंसान मुश्किल से हिल भी सके. आसपास के लोगों के अनुसार, वह कुछ देर से नहीं बल्कि काफी समय से वहीं पड़ा हुआ था. स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी को पहली बार फ्लाईओवर के खंभे को आरामगाह के रूप में इस्तेमाल करते देखा. कई लोगों ने कहा कि यह खंभा सोने की जगह नहीं बल्कि मौत का बुलावा है. कर्नाटक पोर्टफोलियो नामक पेज ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “हताशा या उपेक्षा? यह शहरी गरीबी की सच्चाई दिखाता है.”

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रियाएं आईं?

वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई क्या यह व्यक्ति वाकई बेघर था या कुछ और इरादा था? एक यूजर ने लिखा, “क्या पता यह किसी गैरकानूनी काम की तैयारी कर रहा हो, जैसे दिल्ली में दो दिन पहले हुआ था.” दूसरे ने कहा, “अगर यह व्यक्ति मदद चाहता है तो उसे सहायता दी जानी चाहिए, लेकिन अगर यह स्टंट है तो सजा भी जरूरी है.”

 

 

यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन और नगर निगम को इस घटना की सूचना दी गई. अधिकारियों का कहना है कि वे जांच करेंगे कि यह व्यक्ति इतनी ऊंचाई और प्रतिबंधित जगह में आखिर कैसे घुसा. वहीं कुछ लोगों ने बताया कि उस फ्लाईओवर पर इस समय केबल इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, जहां करीब 10 मजदूर मौजूद थे. यह पूरी घटना न सिर्फ हैरान करती है बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती है. 

