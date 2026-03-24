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Hindi Newsजरा हटकेसिर्फ फ्राइड चिकन खाने निकले थे और बन गए करोड़पति, आखिर कैसे पलटी किस्मत?

सिर्फ फ्राइड चिकन खाने निकले थे और बन गए करोड़पति, आखिर कैसे पलटी किस्मत?

Lottery Win Story: एक शख्स के साथ ऐसी घटना हुई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. वह सिर्फ फ्राइड चिकन खाने के लिए एक स्टोर पर गया था, लेकिन वहां से वह करोड़पति बनकर निकला. यह पूरी कहानी एक छोटे से फैसले और अचानक लिए गए एक लॉटरी टिकट से शुरू हुई, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:26 PM IST
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सिर्फ फ्राइड चिकन खाने निकले थे और बन गए करोड़पति, आखिर कैसे पलटी किस्मत?

Fried Chicken Luck: अमेरिका के मैरीलैंड में एक शख्स के साथ ऐसी घटना हुई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. वह सिर्फ फ्राइड चिकन खाने के लिए एक स्टोर पर गया था, लेकिन वहां से वह करोड़पति बनकर निकला. यह पूरी कहानी एक छोटे से फैसले और अचानक लिए गए एक लॉटरी टिकट से शुरू हुई, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी. यह शख्स रॉयल फार्म्स नाम के स्टोर पर फ्राइड चिकन खरीदने गया था. खाना खाते वक्त उसने मजे-मजे में दो स्क्रैच लॉटरी टिकट खरीद लिए. इन टिकट्स से उसे 50 डॉलर की छोटी जीत मिली. उसने उसी पैसे से फिर दो और टिकट खरीदे और फिर से 50 डॉलर जीत गया.

कैसे लगा सबसे बड़ा जैकपॉट?

लगातार छोटी-छोटी जीत के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने एक और टिकट खरीदने का फैसला किया. यही फैसला उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया. इस बार उसने सीधा 1 मिलियन डॉलर (9 करोड़ रुपये से ज्यादा) का बड़ा इनाम जीत लिया. पहले तो उसे लगा कि उसने सिर्फ 1,000 डॉलर जीते हैं, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वह खुद भी हैरान रह गया.

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जीत के बाद कैसा था उसका रिएक्शन?

इस बड़ी जीत के बाद वह इतना खुश हो गया कि अपना खाना भी वहीं छोड़कर भाग गया. वह हंसते हुए अपनी कार की तरफ दौड़ा और सबसे पहले अपने बच्चों को फोन करके यह खुशखबरी दी. उसके लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था. इस शख्स ने बताया कि वह पिछले 30 सालों से लॉटरी खेल रहा है. इससे पहले भी वह 50,000 डॉलर के दो इनाम और हाल ही में 10,000 डॉलर जीत चुका है. यानी उसकी किस्मत पहले भी कई बार चमक चुकी थी, लेकिन इस बार जो हुआ, वह सबसे बड़ा था.

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अब क्या करेगा इस पैसे का इस्तेमाल?

विजेता ने बताया कि वह इस पैसे का इस्तेमाल अपने घर का कर्ज चुकाने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने में करेगा. उसकी कहानी यह दिखाती है कि कभी-कभी छोटी सी खुशी या इच्छा, जैसे फ्राइड चिकन खाने जाना, आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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