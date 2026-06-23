Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /प्रमोशन के बाद बढ़ी सैलरी, अब हर महीने बच रहे ₹45,000, इन्वेस्ट के लिए यूजर्स ने दिए धांसू टिप्स

प्रमोशन के बाद बढ़ी सैलरी, अब हर महीने बच रहे ₹45,000, इन्वेस्ट के लिए यूजर्स ने दिए धांसू टिप्स

एक 30 साल के प्रोफेशनल की टेक-होम सैलरी 40% बढ़कर ₹1.55 लाख हो गई है. बिना अपना खर्च बढ़ाए, वह एक्स्ट्रा ₹45,000 को सही जगह निवेश करना चाहता है. जानिए सोशल मीडिया ने उसे क्या प्रैक्टिकल सलाह दी.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 23, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:39 PM IST
प्रमोशन के बाद बढ़ी सैलरी, अब हर महीने बच रहे ₹45,000, इन्वेस्ट के लिए यूजर्स ने दिए धांसू टिप्स

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रायपुर में सेंट पॉल स्कूल पर परिसर में चला बुलडोजर, चर्च बनाने का आरोप
Latest raipur News1 hr ago
2
चांदी का भाव1 hr ago
3
Elon Musk1 hr ago
4
nirjala ekadashi ka daan1 hr ago
5
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago