Financial Planning Tips: नौकरी में प्रमोशन और सैलरी का बढ़ना हर किसी को खुशी देता है. अक्सर लोग सैलरी बढ़ते ही अपनी लाइफस्टाइल बदल लेते हैं, महंगे गैजेट्स खरीदते हैं या महंगी गाड़ियां ले आते हैं. लेकिन एक 30 साल के टेक डेवलपर ने इससे बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. उसकी सैलरी में 40% का बड़ा उछाल आया है, जिससे उसके पास हर महीने ₹45,000 एक्स्ट्रा बच रहे हैं. खास बात यह है कि वह इस पैसे को फालतू खर्चों में उड़ाने के बजाय सही जगह निवेश करना चाहता है. निवेश के इतने सारे विकल्प देखकर जब वह उलझ गया, तो उसने सोशल मीडिया पर लोगों से राय मांगी.
यह कहानी एक 30 साल के सॉफ्टवेयर डेवलपर की है, जिसकी किस्मत हाल ही में चमकी है. उसका प्रमोशन हुआ और उसकी टेक-होम सैलरी ₹1.1 लाख से सीधे बढ़कर ₹1.55 लाख प्रति महीना हो गई. इस तरह उसके हाथ में हर महीने ₹45,000 एक्स्ट्रा आने लगे. जहां ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में तुरंत नया आईफोन या महंगी कार बुक कर लेते हैं, वहीं इस शख्स ने तय किया कि वह अपनी लाइफस्टाइल पर एक भी एक्स्ट्रा रुपया खर्च नहीं करेगा. वह अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को ही मेंटेन रखना चाहता है.
निवेश के ढेरों ऑप्शंस ने किया कन्फ्यूज
इस शख्स का पुराना फाइनेंशियल सेटअप काफी सॉलिड है. वह पहले से ही म्यूचुअल फंड में ₹15,000 की SIP कर रहा है, ₹5,000 की RD चला रहा है और उसके पास ₹8 लाख का इमरजेंसी फंड भी है. इसके अलावा उसके सिर पर कोई कर्ज नहीं है. दिक्कत तब शुरू हुई जब यह एक्स्ट्रा ₹45,000 पिछले तीन हफ्तों से उसके सैलरी अकाउंट में ऐसे ही पड़े रहे. उसने बताया कि मार्केट में निवेश के इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि वह कन्फ्यूज हो गया है. उसने रेडिट पर पूछा कि बिना किसी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आए, इस पैसे का एक प्रैक्टिकल एलोकेशन क्या होना चाहिए.
सोशल मीडिया से मिली पहली और जरूरी सलाह
शख्स का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया और लोगों ने उसे बहुत ही शानदार और व्यावहारिक सलाह दी. यूजर्स ने सबसे पहले उसे अपने लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का टॉप-अप लेने को कहा. लोगों का कहना था कि किसी भी निवेश की शुरुआत करने से पहले खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करना सबसे जरूरी कदम है. अगर आपके पास बेसिक इंश्योरेंस है भी, तो आज के समय के हिसाब से उसे अपग्रेड करना एक समझदारी भरा फैसला होता है.
एसआईपी बढ़ाने और फिक्स्ड इनकम का सुझाव
इंश्योरेंस के बाद यूजर्स ने उसे अपनी मौजूदा म्यूचुअल फंड SIP की रकम को काफी हद तक बढ़ाने की सलाह दी. इसके साथ ही एक यूजर ने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए एक बेहतरीन आइडिया दिया. उसने कहा कि सारा पैसा इक्विटी में लगाने के बजाय ₹5,000 से ₹8,000 शॉर्ट-टर्म बॉन्ड्स या NCDs में लगाने चाहिए, जहां 9 से 10% का रिटर्न मिल जाता है. यह रेगुलर आरडी (RD) या लिक्विड फंड्स से काफी बेहतर विकल्प है, जो पोर्टफोलियो को सुरक्षा देता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.