ना ऑफिस, ना काम; यहां मिलेगा चादर तानकर सोने का पैसा, अनोखी नौकरी देख उड़े लोगों के होश

Man Gets Paid To Sleep Inside Moving Van: इस समय इंडोनेशिया के एक शख्स की अनोखी नौकरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं. इस वीडियो में एक शख्स को एक चलती हुई वैन के अंदर सिर्फ सोने के लिए तगड़ी सैलरी मिल रही है. लोग इसे दुनिया का सबसे आरामदायक जॉब बता रहे हैं.
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Man Gets Paid To Sleep Inside Moving Van: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग दिन-रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं. कोई ऑफिस में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है तो कोई लगातार मीटिंग और टारगेट के दबाव में काम करता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी को सिर्फ सोने के पैसे मिलने लगें तो? सुनने में यह मजाक जैसा जरूर लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों के सामने यही दावा करता नजर आ रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल, इंडोनेशिया से सामने आए इस वायरल वीडियो में एक शख्स आराम से गहरी नींद लेता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि वह किसी कमरे, होटल या घर में नहीं, बल्कि शहर की सड़कों पर दौड़ती एक वैन के अंदर सो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग पहले तो चौंक गए और फिर इस ड्रीम जॉब को लेकर मजेदार रिएक्शन देने लगे.
वायरल वीडियो में सड़क पर एक सफेद रंग की वैन चलती हुई दिखाई दे रही है. पहली नजर में यह बिल्कुल आम गाड़ी जैसी लगती है. लेकिन जैसे ही कैमरे में वैन के अंदर का सीन आता है, पूरा नजारा बदल जाता है. अंदर सीटों की जगह एक बड़ा और आरामदायक बिस्तर लगाया गया था. उस पर एक शख्स कंबल ओढ़कर आराम से सोता नजर आ रहा था. सबसे मजेदार बात यह थी कि सड़क पर ट्रैफिक, हॉर्न और बाहर के शोर का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था. वह पूरी तरह चैन की नींद में डूबा हुआ था. वीडियो में दावा किया गया कि इस शख्स को सिर्फ सोने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं. बताया गया कि वह रोज करीब 9 घंटे इसी तरह वैन में सोने का काम करता है.
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जानकारी के अनुसार, यह पूरा कॉन्सेप्ट इंडोनेशिया की एक मैट्रेस कंपनी डोमी बेड के प्रचार अभियान का हिस्सा है. कंपनी अपने गद्दों की आरामदायक क्वालिटी दिखाने के लिए यह अनोखा तरीका लेकर आई. कंपनी लोगों को यह बताना चाहती थी कि उनका मैट्रेस इतना आरामदायक है कि कोई इंसान चलती गाड़ी में भी गहरी नींद सो सकता है. अब यही यूनिक मार्केटिंग आइडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोग इसे दुनिया की सबसे आरामदायक नौकरी बता रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि अगर ऐसी नौकरी सच में मिल जाए तो लाखों लोग तुरंत आवेदन कर देंगे.
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @thekingdomofnews नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भाई, ऐसी नौकरी के लिए तो मैं अभी रिज्यूमे भेज दूं. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि मुझे तो बचपन से यही टैलेंट आता है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह दुनिया की सबसे शानदार नौकरी है, जहां न बॉस का डर है और न ऑफिस का तनाव. वहीं, कई लोगों ने कंपनी के इस क्रिएटिव प्रचार तरीके की तारीफ भी की. लोगों का कहना है कि आज के दौर में, जहां हर कंपनी अलग दिखने की कोशिश कर रही है, वहां यह आइडिया काफी हटकर और मजेदार है.
वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं, बल्कि आज की तनाव भरी जिंदगी पर किया गया एक मजेदार तंज भी है. लोग अब ऐसी नौकरियों के बारे में मजाक करते हुए कह रहे हैं कि अगर सोने के पैसे मिलने लगें तो शायद दुनिया का हर इंसान करोड़पति बन जाए. हालांकि, यह सिर्फ एक प्रमोशनल कैंपेन है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और इंटरनेट पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है.
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