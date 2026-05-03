समंदर के अंदर कछुए ने सरेआम जड़ा 'थप्पड़', घूम गया डाइवर का सिर; वीडियो देख हंसी रोकना मुश्किल

Man Slapped by Turtle Underwater: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जो हमें हैरान भी करते हैं और हंसा भी देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें समुद्र के अंदर एक कछुआ अचानक एक युवक को 'थप्पड़' मार देता है. यह घटना सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन वीडियो देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.
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Man Slapped by Turtle Underwater: सोशल मीडिया पर आए दिन वाइल्डलाइफ के वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें कभी प्यार दिखता है तो कभी खौफ. लेकिन इन दिनों समंदर की गहराइयों से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. एक शख्स को पानी के नीचे एक कछुए (Turtle) के साथ 'दोस्ती' करना और उसके बहुत करीब जाना इतना महंगा पड़ा कि उसे कछुए से जोरदार थप्पड़ खाना पड़ा. कछुए ने पानी के अंदर उसे ऐसा थप्पड़ जड़ा कि शख्स की बोलती बंद हो गई. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग कह रहे हैं कि जीव भी अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी गंभीर होते हैं और 'बिना बुलाए मेहमानों' को सबक सिखाना जानते हैं.
यह घटना एक अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर क्रिस्टोफर चांग के साथ हुई, जो समुद्र के अंदर डाइविंग कर रहे थे. शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक एक कछुआ उनके पास आ गया. चांग के मुताबिक, आमतौर पर कछुए इंसानों से दूरी बनाकर रखते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं. लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था. यह कछुआ बार-बार उनके आसपास घूमने लगा और उनका पीछा करता रहा.
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वीडियो में दिखता है कि कछुआ अचानक उनके पास आता है और अपने फ्लिपर (पंख जैसे हिस्से) से उनके चेहरे पर हल्का सा वार करता है. यह एक बार नहीं, बल्कि कई बार होता है. सबसे मजेदार बात यह रही कि यह हमला किसी गुस्से में नहीं, बल्कि एक खेल जैसा लग रहा था. कछुआ उनके आसपास घूमता रहा और फिर बार-बार वही हरकत दोहराता रहा, जैसे वह किसी तरह का खेल खेल रहा हो.
क्रिस्टोफर चांग ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार कछुओं के साथ डाइविंग की है, लेकिन ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि कछुआ बार-बार उनके पास आ रहा था, जैसे उसे उनसे कोई खास दिलचस्पी हो. इस अजीब व्यवहार ने उन्हें भी हैरान कर दिया.
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, देखते ही देखते वायरल हो गया. लाखों लोगों ने इसे देखा और इस पर मजेदार कमेंट्स करने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'लगता है कछुआ कह रहा है, तुमने कुछ गलत किया है!' वहीं दूसरे ने मजाक में पूछा, 'ये थप्पड़ था या हाई-फाइव?' कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि कछुआ अपने घर में घुसपैठ करने वाले इंसान को सबक सिखा रहा था.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, समुद्री जीव कई बार जिज्ञासा के कारण इंसानों के करीब आ जाते हैं. वे नई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से ऐसे अजीब व्यवहार देखने को मिलते हैं. हालांकि इस मामले में कछुए का व्यवहार थोड़ा अलग था, क्योंकि वह बार-बार एक ही तरह की हरकत कर रहा था.
अच्छी बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ. कछुए का 'थप्पड़' हल्का था और युवक भी इसे लेकर परेशान नहीं, बल्कि खुश और हैरान नजर आया. वीडियो में उसकी हंसी साफ दिखती है, जिससे समझ आता है कि यह पल डरावना नहीं, बल्कि मजेदार था. यह वीडियो दिखाता है कि प्रकृति कितनी अनोखी और अप्रत्याशित हो सकती है. कभी-कभी एक साधारण सा पल भी ऐसा बन जाता है, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है.
इस घटना ने लोगों को यह भी याद दिलाया है कि समुद्र और जंगल जैसे प्राकृतिक स्थान जानवरों का घर होते हैं. वहां इंसानों को सावधानी और सम्मान के साथ रहना चाहिए. कुल मिलाकर यह वीडियो एक ऐसा मजेदार अनुभव बन गया, जिसने लोगों को हंसाया भी और हैरान भी किया. कभी-कभी जिंदगी में ऐसे छोटे-छोटे पल ही सबसे ज्यादा यादगार बन जाते हैं. और इस बार, एक कछुए का 'थप्पड़' इंटरनेट पर छा गया.
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