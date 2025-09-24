फुटपाथ पर गरीब बच्चों के साथ खाया खाना, वायरल हुआ इस शख्स का प्यारा सा वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर बेसहारा लोगों की मदद के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस तरह के वीडियो ना सिर्फ गरीबी का बेरहम चेहरा दिखाते हैं बल्कि दूसरों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाते हैं. ऐसा ही एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स गरीब परिवारों के बीच खाना खाता नजर आ रहा है. कोई बाहर का व्यक्ति किसी गरीब के पास बैठकर खाना खा ले, इससे भी वो खुद को समाज से जुड़ा हुआ समझते हैं और खुद को पिछड़ा और अलग नहीं समझते हैं.

क्यों जाता है गरीब परिवारों के बीच?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स किसी भी गरीब परिवार के पास जाता हैं और उन्हीं के साथ बैठकर बातें करता है और खाना खाता है. ऐसे वीडियो समाज में एकता और बराबरी बनाए रखने में मदद करते हैं. वीडियो में दिखता है कि सबसे पहले ये शख्स एक महिला के पास खाना खा रहा है. वो गरीब महिला अपने हाथों से चूल्हे पर खाना बनाकर प्यार से खिला रही है. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि वो दो महिलाओं के पास जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है. इसके अलावा वो फुटपाथ पर गरीब बच्चों के साथ भी खाना खाता है.

किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @iamhussainmansuri नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा, 3 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने इस शख्स की जमकर तारीफ की और काम की सराहना भी की. एक यूजर ने लिखा, "हर इंसान में ये ताकत नहीं होती कि वो अपना सब कुछ भूलकर गरीब के पास बैठ जाए." दूसरे यूजर ने​ लिखा, "धन्य है वो मां जिसने आपको जन्म दिया." तीसरे यूजर ने लिखा, "किस मिट्टी से बने हो सर आप."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.