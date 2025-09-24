फुटपाथ पर गरीब बच्चों के साथ खाया खाना, वायरल हुआ इस शख्स का प्यारा सा वीडियो
Advertisement
trendingNow12935214
Hindi Newsजरा हटके

फुटपाथ पर गरीब बच्चों के साथ खाया खाना, वायरल हुआ इस शख्स का प्यारा सा वीडियो

Viral Video: कुछ वीडियोज ऐसे वायरल होते हैं जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाते हैं और समाज को एक बेहतरीन संदेश दे जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है ​जिसमें एक शख्स फुटपाथ पर रहने वाले गरीब परिवारों के पास जाता है और उन्हीं के बीच बैठकर खाना खाता है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फुटपाथ पर गरीब बच्चों के साथ खाया खाना, वायरल हुआ इस शख्स का प्यारा सा वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर बेसहारा लोगों की मदद के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस तरह के वीडियो ना सिर्फ गरीबी का बेरहम चेहरा दिखाते हैं बल्कि दूसरों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाते हैं. ऐसा ही एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स गरीब परिवारों के बीच खाना खाता नजर आ रहा है. कोई बाहर का व्यक्ति किसी गरीब के पास बैठकर खाना खा ले, इससे भी वो खुद को समाज से जुड़ा हुआ समझते हैं और खुद को पिछड़ा और अलग नहीं समझते हैं. 

क्यों जाता है गरीब परिवारों के बीच?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स किसी भी गरीब परिवार के पास जाता हैं और उन्हीं के साथ बैठकर बातें करता है और खाना खाता है. ऐसे वीडियो समाज में एकता और बराबरी बनाए रखने में मदद करते हैं. वीडियो में दिखता है कि सबसे पहले ये शख्स एक महिला के पास खाना खा रहा है. वो गरीब महिला अपने हाथों से चूल्हे पर खाना बनाकर प्यार से खिला रही है. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि वो दो महिलाओं के पास जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है. इसके अलावा वो फुटपाथ पर गरीब बच्चों के साथ भी खाना खाता है. 
यह भी पढ़ें: छोटी बहन के लिए पिता का फर्ज निभा रहा ये लड़का, खो रहा अपना भी बचपन, वीडियो देखकर आ जाएगा रोना

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने डाला ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @iamhussainmansuri नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा, 3 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: अधूरी हसरत...TV शोरूम के बाहर बैठकर कार्टून देखते बच्चों का वीडियो वायरल, पसीज जाएगा दिल

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने इस शख्स की जमकर तारीफ की और काम की सराहना भी की. एक यूजर ने लिखा, "हर इंसान में ये ताकत नहीं होती कि वो अपना सब कुछ भूलकर गरीब के पास बैठ जाए." दूसरे यूजर ने​ लिखा, "धन्य है वो मां जिसने आपको जन्म दिया." तीसरे यूजर ने लिखा, "किस मिट्टी से बने हो सर आप." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediaviralPositive Video

Trending news

पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
;