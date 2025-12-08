Advertisement
लेडीज रूमाल वाली शर्ट! शख्स को कहां से आया आइडिया? Video वायरल होते ही फैशन इंडस्ट्री में मचा तूफान

Handkerchief Shirt: फैशन की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहता है. कभी पुराने कपड़े ट्रेंड में लौट आते हैं, तो कभी किसी का घर पर किया गया छोटा-सा प्रयोग वायरल हो जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ जब एक शख्स ने अपने पुराने कॉटन रुमालों से एक शानदार शर्ट तैयार कर दी.

 

Dec 08, 2025
लेडीज रूमाल वाली शर्ट! शख्स को कहां से आया आइडिया? Video वायरल होते ही फैशन इंडस्ट्री में मचा तूफान

Handkerchief Shirt Fashion Trend: फैशन की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहता है. कभी पुराने कपड़े ट्रेंड में लौट आते हैं, तो कभी किसी का घर पर किया गया छोटा-सा प्रयोग वायरल हो जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ जब एक शख्स ने अपने पुराने कॉटन रुमालों से एक शानदार शर्ट तैयार कर दी. सोशल मीडिया पर इस अनोखी शर्ट का वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया और सबको इसका डिजाइन हैरान कर गया.

आखिर कैसे शुरू हुआ यह क्रिएटिव आइडिया?

वीडियो की शुरुआत में वह शख्स बताता है कि उसने अपनी पुरानी विंटेज फ्लोरल हैंडकरचीफ कलेक्शन से यह शर्ट बनाने का फैसला किया. उसे लगा कि अगर इन सुंदर रुमालों को सिलकर एक कपड़ा बनाया जाए, तो कुछ नया और फैशनेबल तैयार किया जा सकता है. इस आइडिया ने ना सिर्फ उसे बल्कि देखने वालों को भी हैरान कर दिया. उसने बताया कि सबसे पहले उसने सारे चौकोर रुमालों को किनारों से सिलकर लंबे फैब्रिक शीट्स बनाई. फिर हर सिलाई को आयरन से प्रेस किया ताकि कपड़ा पूरी तरह सपाट और आकर्षक दिखे. इस काम में धैर्य और सावधानी की जरूरत थी, क्योंकि हर रुमाल का डिजाइन अलग था.

शर्ट के डिजाइन में क्या थी सबसे खास बात?

इसके बाद उसने इन कपड़ों पर शर्ट का पैटर्न ट्रेस किया और उसके पैनल काटे. उसे यह हिस्सा सबसे रोमांचक लगा क्योंकि हर बार यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन-सा फूलदार पैटर्न शर्ट के किस हिस्से में जाएगा. यही वजह थी कि हर शर्ट का डिजाइन अलग और यूनिक बन रहा था. शर्ट के योक (कंधे का हिस्सा) के लिए उसने दो रुमालों को मोड़कर प्लीट्स बनाई और उन्हें सिल दिया. 

वहीं, बची हुई किनारियों को पतली स्ट्रिप्स में काटकर लेयरिंग की और एक सुंदर टेक्सचर्ड डिजाइन तैयार किया. स्लीव्स को आधा काटकर बीच में छोटे कपड़ों की स्ट्रिप्स डालीं और उन्हें विंडो-स्टाइल डिजाइन में बदल दिया. आखिर में उसने स्लीव्स पर हैंडकफ जैसी डिटेलिंग भी जोड़ी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या यह ट्रेंड अब नया फैशन बन सकता है?

वीडियो के कैप्शन में उस शख्स ने लिखा, “मैंने अपनी कॉटन हैंडकरचीफ कलेक्शन से यह विंटेज स्टाइल शर्ट बनाई है.” फैशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह DIY स्टाइल आने वाले दिनों में नया ट्रेंड बन सकता है. क्योंकि आज लोग कुछ नया, टिकाऊ और पर्सनल टच वाला फैशन अपनाना पसंद कर रहे हैं और यह रुमालों की शर्ट उसी दिशा में एक शानदार शुरुआत है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं.

